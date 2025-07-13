شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صفقة OpenAI تفشل رسميا فى الاستحواذ على شركة متخصصة فى برمجة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

فشلت رسميًا صفقة OpenAI التي بلغت قيمتها 3 مليارات دولار للاستحواذ على شركة Windsurf الناشئة المتخصصة في برمجة الذكاء الاصطناعي، وصعدت للتو شركة Google DeepMind للمنافسة، وكشف موقع The Verge عن فشل خطط استحواذ OpenAI .

وفي غضون ساعات، نفذت جوجل حملة توظيف جريئة ، ويتجه الآن الرئيس التنفيذى لشركة Windsurf، فارون موهان، والمؤسس المشارك دوجلاس تشين، وفريق من كبار الباحثين إلى DeepMind، قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي المتخصص في جوجل ، وأكد متحدث باسم جوجل لموقع TechCrunch هذه الخطوة لاحقًا.

وقال تقرير هنا تكمن الصعوبة ، لأن جوجل لن تشتري ويند سيرف، بل وافقت على دفع 2.4 مليار دولار مقابل ترخيص غير حصري لبعض تقنيات الشركة، ما يعني أن ويند سيرف ستبقى مستقلةً وحرةً في الشراكة مع جهات أخرى ، وبينما يستعد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة الناشئة للانضمام إلى جوجل، سيبقى باقي الفريق، المكون من 250 شخصًا، في مناصبهم ويواصلون إدارة العمليات.

وتولى جيف وانج، رئيس الأعمال السابق لشركة ويند سيرف، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد للجميع أن أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ويند سيرف لن تتوقف، وستواصل الشركة عملها، باستثناء بعض الرؤساء التنفيذيين البارزين، ولن يكون لشركة جوجل أي حصة أو سيطرة على عملياتها.

وهذه ليست عملية استحواذ عادية على شركات التكنولوجيا الكبرى، بل هي أحدث مثال على مناورة ذكية تُعرف باسم "الاستحواذ العكسى ، فبدلاً من شراء الشركة مباشرةً (ودعوة الجهات التنظيمية للتدخل)، تتجه شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت بشكل متزايد إلى استقطاب الكفاءات الرئيسية وترخيص التكنولوجيا، إنها أسرع وأنظف، وأقل عرضة للظهور في الصفحة الأولى من ملفات مكافحة الاحتكار.

وتواجه شركة OpenAI أكثر من مجرد عثرة فى سجل استحواذاتها ، ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، أصبحت تقنية Windsurf قضية خلافية في شراكتها مع مايكروسوفت، التي تمتلك بالفعل حق الوصول إلى حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ OpenAI ، ومن المرجح أن قرار الشركة الناشئة بالتخلي عن OpenAI ساعد في تجنب المزيد من التوتر، ولكنه منح فوزًا لمنافس رئيسى.