شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكتب التحقيقات الفيدرالى يصادر موقعًا شهيرًا لقرصنة ألعاب Nintendo Switch والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد عن إغلاق أحد أشهر مواقع قرصنة نينتندو سويتش، وذلك في إطار تحقيقٍ جارٍ لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووفقًا لموقع كوتاكو كان موقع Nsw2u معروفًا باستضافة أقراص ROM لأجهزة سويتش، والتى كان بإمكان المستخدمين تنزيلها للعب على محاكى سويتش أو جهاز كمبيوتر مُخترق قادر على تشغيلها.

وفى وقت كتابة هذا التقرير، عند إدخال عنوان URL للموقع، سيظهر إشعار يؤكد عملية المصادرة، والتي يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها تمت وفقًا لمذكرة صادرة عن محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في جورجيا ، كما يتضمن الإشعار شعارًا لدائرة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD)، وهي وكالة حكومية هولندية تُحقق في الجرائم المالية.

وتشن نينتندو حملةً صارمةً على قرصنة ألعابها منذ سنوات، ففي عام 2019 رفعت الشركة دعوى قضائية ضد موقع RomUniverse غير القانوني لمشاركة ملفات ROM، بعد أن علمت أنه يُقدم تنزيلاتٍ غير محدودة لألعاب نينتندو الجديدة والقديمة مقابل رسوم سنوية.

وفى العام الماضي، رفعت دعوى قضائية ضد منصة البث EveryGameGuru، التي اتهمتها ببث لقطاتٍ لألعاب Switch مُقرصنة، وهناك الكثير من الحالات غير منشورة ، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى ملفات ROM غير قانونية، وفي مارس 2024 دفع مُطورو مُحاكي Switch الشهير Yuzu مبلغ 2.4 مليون دولار لتسوية التهم التي رفعتها نينتندو.

وكانت أحدث خطوة من نينتندو لمكافحة القرصنة هي إدراج بند في نسخة مُحدثة من اتفاقية مُستخدم نينتندو سويتش، يُمكّنها فعليًا من تعطيل جهاز سويتش الخاص بك إذا كان يُشغّل مُحاكيات غير قانونية أو ألعابًا مُقرصنة، وقد دخلت هذه الاتفاقية المُنقحة حيز التنفيذ قبيل إطلاق سويتش 2 فى 5 يونيو.