تكنولوجيا: تسريب يكشف عن حصول Samsung Galaxy S25 FE على ميزات Pro مميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير صورة حديثة من شهادة رسمية والمواصفات المسربة لهاتف Galaxy S25 FE إلى أن سامسونج لم تغير سوى سنة الطراز فقط دون تحديثات جوهرية. ومن المتوقع أن يظل معالج Exynos 2400 يقدم أداءً مشابهًا لما قدمه في العامين الماضيين، مما قد يعرض سامسونج لانتقادات مستمرة إذا صحت هذه التسريبات.

مع ذلك، قد يرث هاتف Galaxy S25 Fan Edition الأرخص بعض ميزات النسخ الاحترافية الأغلى من سلسلة Galaxy S25، وفقًا لما كشفته مصادر مثل Techmaniacs من اليونان، رغم أن مصداقيتهم ليست دائمًا موثوقة.

وفي حال صحة هذه الأخبار، فسيحصل المستخدمون على بطارية بسعة 4900 مللي أمبير في الساعة، بزيادة 200 مللي أمبير عن الإصدار السابق، مع دعم شحن سريع بقدرة 45 واط.

وتُعزى هذه التحسينات إلى التغييرات في التصميم، حيث انخفض سمك الهاتف من 8 ملم إلى 7.4 ملم، وقل وزنه من 213 جرامًا إلى 190 جرامًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتماد هيكل “Armor Aluminum” المُحسّن.

كما حصلت شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة على ترقية مهمة، إذ أُضيف لها لوحة خلفية LTPO تسمح بالتشغيل الديناميكي بتردد يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز، مما يوفر في استهلاك الطاقة، بينما من المتوقع أن تبقى دقة الشاشة عند مستوى Full HD+ مع حماية Gorilla Glass Victus+.

وأخيرًا، من المتوقع أن تتحسن كاميرا السيلفي لتصبح بدقة 12 ميجابكسل، وربما تدعم التركيز التلقائي، مثل الموجود في هاتف Galaxy S25.

المصدر