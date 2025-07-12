شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتفاق تاريخى فى صناعة الألعاب: حماية ممثلى الأداء من الاستنساخ عبر الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع ممثلو ألعاب الفيديو في هوليوود، عقدًا جديدًا مع استوديوهات ألعاب الفيديو يركز على حماية الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أعلنته نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA)، منهيةً بذلك إضرابًا دام قرابة عام، وصرحت سارة المالح، ممثلة أصوات ألعاب الفيديو وعضو لجنة التفاوض، لرويترز بعد إقرار الاتفاقية الجديدة: "كان الذكاء الاصطناعي محور حزمة مقترحاتنا".

وأضافت المالح، الممثلة الصوتية لألعاب شهيرة مثل Final Fantasy XV وCall of Duty: Black Ops III، أنها تُدرك أهمية ضمان وجود إطار عمل أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الألعاب.

وتشمل الحماية الجديدة متطلبات الموافقة والإفصاح لاستخدام النسخ الرقمية للذكاء الاصطناعي، وإمكانية تعليق موافقة الممثلين على إنتاج مواد جديدة أثناء الإضراب، وصرحت فران دريشر، رئيسة نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA)، في بيان النقابة: "تُحقق هذه الاتفاقية تقدمًا هامًا في مجال حماية الذكاء الاصطناعي، والتقدم هو جوهر اللعبة".

وينطبق الاتفاق على استوديوهات ألعاب الفيديو: Activision Productions، وBlindlight، وDisney Character Voices، وElectronic Arts Productions، وFormosa Interactive، وInsomniac Games، وLlama Productions، وTake 2 Productions، وWB Games.

وقالت أودري كولينج، المتحدثة باسم استوديوهات ألعاب الفيديو، في البيان الصحفي: "بالنيابة عن منتجي ألعاب الفيديو الموقعين على الاتفاقية، يسرنا أن أعضاء نقابة ممثلي الشاشة قد صادقوا على اتفاقية جديدة للوسائط التفاعلية، والتي تُقدم زيادات تاريخية في الأجور، وحماية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراءات صحة وسلامة مُعززة للفنانين".

وافق أعضاء نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) على اتفاقية الوسائط التفاعلية الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ فورًا، بأغلبية 95.04% مقابل 4.96%، مما يعني التصديق على الاتفاقية وإنهاء إضراب ألعاب الفيديو الذي كان مُعلّقًا في انتظار التصديق، كما يوفر العقد الجديد المزيد من تدابير السلامة للممثلين، وهو ما كان مصدر قلق خاص لممثلي ألعاب الفيديو بتقنية التقاط الحركة.

وقال المالح: "هناك أشخاص لا يُقدمون أصواتهم فقط لهذه الشخصيات، بل يُخاطرون بأجسادهم أيضًا من أجلها"، وسيتوفر لممثلي تقنية التقاط الحركة مسعفون خلال المهام عالية الخطورة، كما ينص الاتفاق أيضًا على زيادات مركبة في أجور الممثلين بنسبة 15.17% عند التصديق، بالإضافة إلى زيادات إضافية بنسبة 3% في نوفمبر 2025 ونوفمبر 2026 ونوفمبر 2027.

بدأ توقف ممثلي أصوات ألعاب الفيديو وممثلي التقاط الحركة عن العمل عقب فشل مفاوضات العقود التي ركزت على حماية العمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى توقف آخر في العمل في هوليوود عقب إضراب الكُتّاب والممثلين المزدوج عام 2023، وأثار الإضراب دعوةً أوسع نطاقًا للعمل في جميع أنحاء هوليوود، حيث ينادي العاملون في الصناعة بقانون يحميهم من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

قانون "لا للتزييف"، وهو مشروع قانون مشترك بين الحزبين في الكونغرس، يُجرّم صنع نسخة من الذكاء الاصطناعي لصورة شخص ما وصوته دون إذنه، وقد حظي بدعم من نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA)، وجمعية الأفلام السينمائية، وأكاديمية التسجيل، وشركة ديزني.