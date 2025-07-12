تكنولوجيا: تسريب يكشف نسخة Motorola Razr Swarovski الفاخرة بهيكل كريستالي ونظام مخصص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لأحدث التسريبات الصادرة عن المسرّب الموثوق “Evan Blass”، تستعد موتورولا لإطلاق نسخة فاخرة من هاتفها القابل للطي تحمل اسم “RAZR-ovski” في 5 أغسطس المقبل. وتشير هذه التسمية إلى إصدار Motorola Razr Swarovski، الذي ظهرت أولى صوره عبر موقع Ytechb.

الهاتف يتميز بتصميم خلفي مغطى بالجلد الأزرق الفاخر، وتزينه 32 بلورة كريستال من Swarovski موزعة بدقة على الغلاف الخلفي بالكامل. كما تتناسق ألوان الإطار المعدني والمفصلة مع اللون الأزرق الجذاب للجلد، ما يمنح الجهاز طابعًا أنيقًا وفخمًا.

ورغم أن الشاسيه لا يحمل شعار Swarovski بشكل ظاهر، إلا أن موتورولا عملت على تخصيص واجهة النظام، حيث ستوفّر تصميمًا خاصًا لساعة الشاشة الثانوية ضمن الواجهة البرمجية.

المثير للدهشة هو أن الإصدار الخاص يستند إلى طراز Motorola Razr 60 وليس النسخة الأعلى Razr 60 Ultra، والتي تُعرف بشاشتها الثانوية الأكبر. ومع ذلك، غالبًا ما تحتفظ الإصدارات المحدودة بنفس المواصفات التقنية للطراز الأصلي.

من ناحية العتاد، يُتوقع أن يأتي هاتف Razr 60 Swarovski Edition بمعالج MediaTek Dimensity 7400X، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 وحساس بحجم 1/1.95 بوصة، إلى جانب كاميرا فائقة العرض بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/2.2، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة f/2.4.

تأتي الشاشة الرئيسية بقياس 6.9 بوصة وتدعم تردد 120 هرتز وسطوع أقصى HDR يصل إلى 3000 نتس، وبدقة 2640 × 1080 بكسل. بينما توفر الشاشة الثانوية مقاس 3.6 بوصة دقة 1056 × 1066 بكسل، بتردد 90 هرتز وسطوع 1700 نتس.

أما البطارية، فتأتي بسعة 4500 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي عبر USB-C والشحن اللاسلكي. يُذكر أن الإصدار العادي من Motorola Razr (موديل 2025) يُباع حاليًا بسعر 699 دولارًا على أمازون.

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