شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يغلق صفحة "المحتوى الرائج" نهائيًا فى 21 يوليو .. وداعا Trending والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت يوتيوب أنها ستُزيل صفحة "المحتوى الرائج" لرصد "الترندات" والتي تُدرج أكثر الفيديوهات رواجًا على منصتها، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من إطلاقها عام 2015، وتؤكد الشركة أن زيارات صفحة "المحتوى الرائج" انخفضت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بدأ المستخدمون باكتشاف محتوى من مواقع مختلفة على منصتها، كما أشارت الشركة إلى أنه من الآن فصاعدًا، سيتمكن المستخدمون من العثور على أشهر فيديوهات يوتيوب ضمن فئات مُحددة ضمن قوائم يوتيوب.

يأتي قرار يوتيوب بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في زيارات صفحة المحتوى الرائج.

وفقًا لمنشور مدونة على صفحة مساعدة يوتيوب من جوجل، ستُزيل منصة بث الفيديو صفحة المحتوى الرائج، بالإضافة إلى قائمة "المحتوى الرائج الآن"، بعد قرابة عشر سنوات من إطلاقها لأول مرة عام 2015 ، ومع ذلك، كشف مركز مساعدة صفحة المحتوى الرائج في يوتيوب من جوجل أنه سيتم إغلاقها في 21 يوليو.

وتشير الشركة إلى انخفاض كبير في زيارات المشاهدين لصفحة المحتوى الرائج خلال السنوات الخمس الماضية نتيجةً لتغير سلوك المستخدمين، وفي المنشور، أوضحت أن المستخدمين بدأوا بشكل متزايد في التعرّف على المحتوى الرائج من مصادر مختلفة على يوتيوب، مثل التوصيات واقتراحات البحث الخاصة بمقاطع الفيديو القصيرة والتعليقات والمنتديات.

كيف سيُسلّط يوتيوب الضوء على المحتوى الرائج؟

كما ذكر يوتيوب، في منشور المدونة، أنه من الآن فصاعدًا، سيتمكن المشاهدون من العثور على محتوى شائع في فئات محددة على قوائم يوتيوب، مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قوائم يوتيوب متاحة حاليًا فقط لموسيقى يوتيوب.

وفقًا لتدوينة المدونة، يُمكن للمستخدمين استكشاف قوائم يوتيوب للفيديوهات الموسيقية الرائجة، وأفضل برامج البودكاست الأسبوعية، ومقاطع الأفلام الترويجية الرائجة. في المستقبل القريب، ستضيف الشركة المزيد من فئات المحتوى إلى القوائم.

وبالنسبة لفيديوهات الألعاب، سيواصل يوتيوب عرض الفيديوهات الرائجة على صفحة "استكشاف الألعاب"، وإلى جانب قوائم يوتيوب، ستُقدم الشركة أيضًا توصيات مُخصصة للفيديوهات للمشاهدين، وتزعم الشركة أن هذا سيُمكّنها من عرض "مجموعة أوسع من المحتوى الرائج" المُناسب لمختلف الأفراد. علاوة على ذلك، يُمكن للمستخدمين زيارة صفحة "استكشاف" على يوتيوب، وقنوات مُنشئي محتوى مُحددين، وخلاصة اشتراكاتهم للعثور على محتوى غير مُخصص.

ويستخدم مُنشئو المحتوى صفحة "المحتوى الرائج" على يوتيوب للترويج لقنواتهم والتفاخر بترتيب أحدث فيديوهاتهم على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، استخدموا صفحة "المحتوى الرائج" كوسيلة لمواكبة أحدث التوجهات، وإنشاء محتوى بناءً على أكثر ما يُشاهد، وصرحت يوتيوب أن علامة تبويب "الإلهام" في استوديو يوتيوب ستواصل تقديم أفكار مخصصة لهم.

وأعلنت يوتيوب مؤخرًا أنها بصدد تحديث قواعد تحقيق الدخل للحد من المحتوى المُنتَج بكميات كبيرة والفيديوهات الزائفة. وتسعى شركة بث الفيديو إلى تحسين عملية تحديد الفيديوهات الزائفة والمكررة لتقييمها، وربما خفض التعويضات المالية. وستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يوليو.