تكنولوجيا: تعديل ثوري يجعل Nintendo Switch Lite يدعم شاشة OLED ومخرج HDMI لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استطاع المعدّل وصانع المحتوى على يوتيوب “Taki Udon” أن يقدّم تعديلًا غير مسبوق لجهاز Nintendo Switch Lite، يمنحه مميزات لم توفرها نينتندو في النسخة الأصلية.

هذا التعديل يتيح للجهاز الخروج عبر HDMI، والعمل بشاشة OLED، وتسجيل اللمس من خلال لوحة زجاجية—all ذلك دون فتح الغلاف أو الحاجة لأي لحام.

ينتمي هذا الابتكار إلى مشروع Taki المستمر المعروف باسم “Super 5 OLED”، ويهدف إلى تزويد Switch Lite بمنفذ Micro HDMI يمكّنه من إرسال الفيديو والصوت إلى شاشة خارجية، وهي ميزة لطالما افتقدها الجهاز الأصلي.

التعديل، كما وصفه Taki، لا يحتاج إلى أي لحام، بل يعتمد على توصيلات داخلية دقيقة وتركيب محكم داخل نفس هيكل الجهاز التقليدي، مما يجعله ممكنًا للمعدّلين ذوي الخبرة.

ورغم أن تعديلات OLED واللمس على Switch Lite ظهرت سابقًا، إلا أن هذا الإصدار يدمج الاثنين معًا ويضيف إليهما دعم HDMI، مع الحفاظ على الشكل الخارجي الأصلي الذي يُغلق تمامًا كما في النسخة الرسمية.

في العرض التجريبي، ينتقل الإخراج الصوتي والمرئي تلقائيًا إلى شاشة خارجية عند توصيل HDMI، ثم يعود إلى الشاشة والسماعات الداخلية بمجرد فصل الكابل، في تجربة انسيابية كما عرضها Taki.

ويؤكد Taki أن هذا هو أول إصدار يعمل بكفاءة تامة بعد سنوات من التجارب والنماذج غير المكتملة. كما أشار إلى أن فيديو مفصل سيتوفّر قريبًا عبر قناته الرئيسية، وأنه قد يبدأ إنتاجًا محدودًا لهذا التعديل في المستقبل القريب.

وبينما لم تُضِف نينتندو يومًا ميزة الإخراج المرئي لجهاز Switch Lite، يقترب هذا التعديل كثيرًا من “وضع الدوك”، دون الحاجة لتبديل الجهاز أو استخدام أي حلول رسمية.

وعلى الرغم من كونه غير رسمي، فإنه قد يُغيّر الطريقة التي يتعامل بها المستخدمون مع Switch Lite، خصوصًا من يرغبون في اللعب على شاشة أكبر.

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