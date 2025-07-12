شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق خدمة توصيل البقالة فائقة السرعة فى 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أمازون خدمة توصيل البقالة فى 15 دقيقة إلى مواقع فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك بعد شراكتها مع شركة التوصيل السريع الأمريكية "جوباف"، إذ يتيح هذا الإطلاق للمتسوقين طلب آلاف منتجات البقالة، بما فى ذلك المشروبات الكحولية والوجبات الخفيفة والأطعمة الطازجة، فى أى وقت من اليوم.

تتعهد "جوباف" بتوصيل الطلبات فى نفس اليوم من "مراكز التوزيع الصغيرة" المحلية، حيث تصل الطلبات فى أقل من ساعة وفى غضون 15 دقيقة فقط، وهى متاحة طوال اليوم، حيث كانت الشركة، التى تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها، واحدة من بين عدد من شركات توصيل البقالة فائقة السرعة التى توسعت بسرعة خلال جائحة كوفيد-19 عندما زادت إجراءات الإغلاق من طلب المستهلكين، بحسب اندبندت.



جوباف

انسحبت شركة "جيتير" المنافسة، ومقرها تركيا، من المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة العام الماضى بعد أن تعرضت مواردها المالية لضغوط، مما دفعها إلى إطلاق حملة لخفض التكاليف، يأتى إطلاق أمازون لخدمة "جوباف" فى المملكة المتحدة بعد إطلاقها الأولى لسكان برمنغهام وسالفورد فى مايو.

الخدمة متاحة الآن فى برمنغهام، وبريستول، وكامبريدج، وكارديف، وتشيسينغتون، وكوفنترى، وديربى، وليدز، وليفربول، ولندن، ومانشستر، ونيوكاسل، ونوتنغهام، وسالفورد، وشيفيلد، وسوانسى. وتنضم إلى شركتى موريسونز وآيسلاند، وهما شركتا بيع البقالة، والمتاحتان لعملاء أمازون فى المملكة المتحدة.

وقال راسل جونز، مدير شراكات البقالة فى أمازون: "نسعى دائما لتوفير خيارات أكثر لعملائنا لتوصيل مشترياتهم، ويتيح الإطلاق الجديد مع جوباف لعملائنا طريقة مريحة وبأسعار معقولة للحصول على مشترياتهم اليومية من البقالة".