شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإطلاق هذه المنتجات خلال عام 2026.. قائمة حديثة قريبا بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير أن شركة آبل قد كثّفت جدول أعمالها لعام 2026 بمجموعة كبيرة من الإصدارات ، وقد تُطلق شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها كوبرتينو، جهاز ماك بوك برو مزود بمعالج M5، وجهاز آيباد إير مزود بمعالج M4، وجهاز آيباد للمبتدئين، وجهاز ماك بوك إير جديد في النصف الأول من العام المقبل ، علاوة على ذلك يُقال إنها تُطوّر حاليًا خليفة آيفون 16e آيفون 17e والذى قد يحمل تصميمًا مشابهًا للطراز الحالى.

إطلاقات Apple في عام 2026

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج ، تخطط آبل لإطلاق مجموعة من الأجهزة بحلول ربيع 2026 ، ستشمل هذه المجموعة المُحدّثة طرازي iPad وiPad Air الأساسيين ، ومن المتوقع طرح هذه الأجهزة في السوق مطلع العام المقبل، وبعد إطلاق الطرازين الحاليين فى مارس 2025.

ويُقال إن جهاز iPad الأساسي سيحمل تصميمًا مشابهًا للطراز الحالي، ولكنه قد يحتوي على معالج أسرع ، ويُقال إنه سيُطرح في مارس أو أبريل ، فى غضون ذلك، قد تحصل طُرز iPad Air الجديدة على ترقية إلى معالج M4، مع أن هذا يُرجح أن يكون التغيير الرئيسي الوحيد.

ووفقًا لجورمان، فإن هذه الأجهزة "متقدمة" في التطوير، وقد تُطرح في نفس وقت إطلاق iPad الأساسي تقريبًا.

وأفادت التقارير، أيضًا أن عملاق التكنولوجيا سيطرح خليفةً لهاتف iPhone 16e العام المقبل ، ويُطلق عليه اسم iPhone 17e ، ومن المتوقع أن يكون له مظهر مشابه للطراز الحالي، مع إمكانية ترقية معالجه إلى A19، تماشيًا مع سلسلة iPhone 17 القادمة ، ويحمل الهاتف المزعوم الاسم الرمزي V159، ومن المتوقع إطلاقه في أوائل عام 2026.

التالى هو ماك بوك برو ، وكان من المتوقع إطلاق طرازي 14 و16 بوصة هذا العام مزودين بشرائح M5 ، ومع ذلك أفادت التقارير أن الشركة أجّلت الإطلاق، ويُقال الآن إنه سيُطرح لأول مرة في عام 2026، بالاسمين الرمزيين J714 وJ716 على التوالي، ويصرح جورمان بأنه سيكون آخر جهاز ماك بوك يحمل التصميم الحالى، وفي غضون ذلك، قد تعتمد الطرازات التالية على هياكل جديدة وشاشات OLED.

وأخيرًا، من المقرر أيضًا إطلاق طرازين جديدين من MacBook Air ، يحملان الاسم الرمزي J813 وJ815، في أوائل عام 2026، وتلمح هذه الأسماء الرمزية إلى الأجهزة التي تحتوي على شاشات مقاس 13 بوصة و15 بوصة على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، ورد أن شركة Apple لديها خطط لتقديم شاشة خارجية جديدة لجهاز Mac، في أعقاب إصدار Apple Studio Display في عام 2022 ، ومن المقرر إصدار هذا المنتج في أوائل عام 2026 أيضًا.

وفقًا لجورمان، تهدف هذه الموجة إلى تحقيق نمو ثابت في الإيرادات ، وإلى جانب تحديثات مجموعات المنتجات الحالية، تواصل عملاقة التكنولوجيا تطوير جهازها المنزلي الذكي الذي طال انتظاره، وكان من المقرر إطلاقه في مارس 2025، لكن العمل على المنتج "أُجِّل إلى أجل غير مسمى" بسبب مشكلة في سيري من آبل ، ومن المتوقع الآن أن ينضم إلى جدول إطلاق آبل المُكثَّف في أوائل العام المقبل أيضًا.