تكنولوجيا: تفاصيل مثيرة جديدة حول هاتف iQOO 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر مايو الماضي، ظهرت أولى التسريبات التي كشفت أن هاتف iQOO 15 سيأتي بشاشة OLED LIPO مسطحة من تصنيع سامسونج، بحجم 6.85 بوصة ودقة +QHD.

واليوم، عاد المسرّب الشهير Digital Chat Station عبر منصة Weibo ليشارك مزيدًا من التفاصيل المثيرة حول الهاتف المرتقب.

سيحمل iQOO 15 كاميرا بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 3x، وهي ميزة كانت متوفرة في iQOO 12 لكن تم التخلي عنها في iQOO 13، الذي اقتصر على كاميرا تقريب تقليدية 2x بدون نظام بيريسكوب.

وبالإضافة إلى الكاميرا المطوّرة، سيضم الهاتف مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمجًا داخل الشاشة، إلى جانب شريحة عرض مستقلة طوّرتها vivo بنفسها. كما سيدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقوة 100 واط.

فيما يتعلق بالشحن اللاسلكي، ما زالت الشركة تفكر في إضافته، لكن وفقًا لما ذكره المسرّب، فإن التوجه الحالي يميل إلى تضمين هذه الميزة المنتظرة، لتكون من العناصر القليلة التي كانت تنقص iQOO 13 ليحمل لقب “الرائد الكامل” بحق.

أما من حيث الأداء، فمن المتوقع أن يعمل iQOO 15 بشريحة Snapdragon 8 Elite 2 المنتظرة من كوالكوم، والتي من المقرر الإعلان عنها رسميًا في سبتمبر المقبل.

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