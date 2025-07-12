تكنولوجيا: هاتفي Oppo K13 Turbo وK13 Turbo Pro يثيران الحماس بفضل قاعدة جماهيرية متزايدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أولى التسريبات حول هاتف Oppo K13 Turbo في أبريل الماضي، عندما كُشف عن أنه سيأتي بمروحة تبريد مدمجة. وبعد أيام قليلة فقط، ظهر الهاتف على منصة Geekbench، كاشفًا عن تفاصيل المعالج، وحجم الذاكرة العشوائية، وإصدار أندرويد الذي يعمل به.

لكن يبدو أن هناك تحوّلًا مفاجئًا في القصة. فوفقًا لمواد ترويجية جديدة تم تسريبها، فإن الجهاز الذي ظهر في نتائج Geekbench لم يكن K13 Turbo العادي، بل النسخة الأقوى منه: K13 Turbo Pro، والتي ستُطلق جنبًا إلى جنب مع الطراز الأساسي.

يعمل هاتف K13 Turbo Pro بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 من كوالكوم، بينما يأتي الإصدار العادي K13 Turbo بمعالج Dimensity 8450 من ميدياتك. اللافت أن كلا الهاتفين مزودان بمروحة تبريد مدمجة، ما يشير بوضوح إلى أن OPPO تستهدف بهذه السلسلة فئة محبي ألعاب الهواتف.

بالنسبة لخيارات الذاكرة، سيتوفر K13 Turbo Pro بأربع نسخ مختلفة: 12/256 جيجابايت، 16/256 جيجابايت، 12/512 جيجابايت، و16/512 جيجابايت. أما K13 Turbo، فسيُطرح بثلاث خيارات فقط: 12/256 جيجابايت، 16/256 جيجابايت، و12/512 جيجابايت.

والصورة المسربة أعلاه تظهر أحد الهاتفين، مع فتحة جانبية واضحة لمروحة التبريد، مما يعزز مصداقية التسريبات.

كما تشير الشائعات الواردة من الصين إلى أن كلا الهاتفين سيتم الكشف عنهما رسميًا في 21 يوليو. ومن المرجّح أن نسمع المزيد من التفاصيل عنهما في الأيام القليلة المقبلة، لذا تابعوا معنا كل جديد.

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