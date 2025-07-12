شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مستخدمو iPad سيجدون خيارات متعددة للأجهزة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ستطرح شركة أبل سلسلة iPhone 17، ملتزمةً بجدول إطلاقها المعتاد في الخريف، وستشمل هذه التشكيلة هاتف iPhone 17 العادي، وهاتف iPhone 17 Air الجديد والأرفع، وهاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max بتصميمهما الجديد، والمتوقع أن يكون أوائل عام 2026 حافلاً بالإصدارات أيضًا، مع توقع إطلاق أجهزة iPad الجديدة في الربيع.

وفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، كشف تقرير جديد، أن أجهزة iPad الجديدة من الفئة الأساسية (والتي تحمل الاسم الرمزي J581 وJ582) ونماذج iPad Air الجديدة (J707 وJ708 وJ737 وJ738) ستصل بعد عام واحد فقط من طرح الإصدارات الحالية في مارس الماضي.

سيشبه الطراز الجديد، الذي يُطلق عليه على الأرجح iPad الجيل الثاني عشر (2026)، إلى حد كبير الطراز الحالي، ولكنه سيحتوي على شريحة أسرع.

وبما أن الإصدار الحالي يعمل بمعالج A16، فمن المرجح أن يحصل الطراز الجديد على A17، نفس الشريحة التي تُشغّل سلسلة iPhone 15.