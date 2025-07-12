شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وسبيس إكس تستهدفان 31 يوليو لإطلاق مهمة رواد الفضاء كرو-11 إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

حددت ناسا 31 يوليو موعدًا لإطلاق مهمتها الفضائية القادمة مع سبيس إكس، وستنطلق الرحلة المسماة "كرو-11"، على متن صاروخ فالكون 9 من مجمع الإطلاق 39A (LC-39A) في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا بولاية فلوريدا، لترسل مركبة إنديفور كرو دراجون إلى مدار أرضي منخفض ، وتُعد هذه الرحلة سادس مهمة لمركبة إنديفور، ما يجعلها أكثر مركبات سبيس إكس الفضائية استخدامًا لمركبة كرو دراغون.

على متن المركبة، سينضم إلى رائدي فضاء ناسا، زينا كاردمان (قائدة الطاقم 11) ومايك فينكي (الطيار)، كلٌّ من كيميا يوي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ( جاكسا )، وأوليج بلاتونوف من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ، وستكون هذه أول رحلة فضائية لكاردمان وبلاتونوف، والثانية ليوي، والرابعة لفينكي.

وأطلقت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9، الداعمة لرحلة الطاقم 11، والمُسماة B1094، مهمتين سابقتين: ستارلينك 12-10 ، ومؤخرًا مهمة رواد الفضاء الخاصة Ax-4 في 25 يونيو ، وتخضع المرحلة B1094 حاليًا للمراحل النهائية من التجديد استعدادًا لإطلاقها في 31 يوليو.

وسيتم نقلها إلى منشأة التكامل الأفقي التابعة لسبيس إكس بجوار LC-39A لتوصيلها بالمرحلة الثانية من الصاروخ قبل اختبار إطلاق ثابت على منصة الإطلاق في غضون أسبوع أو أسبوعين، وفقًا لما ذكره ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في ناسا.

وخضعت مركبة إنديفور كرو دراجون للتجديد أيضًا منذ إطلاقها الأخير كرو-8، في مارس 2024 وحصلت على بعض الترقيات قبل مهمة كرو-11. وستكون إنديفور أول مركبة كرو دراجون تُحلّق بمظلات دروغ 3.1 المُحدّثة، والتي استُخدمت لأول مرة في مهمة سبيس إكس CRS-32 كارجو دراجون ، وصرح ستيتش خلال الإحاطة الإعلامية يوم الخميس أن الترقيات تشمل تيجانًا أقوى في مواد المظلات ونظام تغليف جديد مصمم "لنفخ أكثر تنظيمًا".



وأوضحت سارة ووكر، مديرة إدارة مهمة دراجون في سبيس إكس ، نجحت مركبة الفضاء دراجون في نقل 18 فردًا من أفراد الطاقم يمثلون ثماني دول إلى الفضاء بالفعل، بدءًا من رواد فضاء ناسا بوب ودوج هيرلي في عام 2020، وعندما أعادت قدرات رحلات الفضاء البشرية إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ تقاعد المكوك في يوليو 2011،" كان من المقرر إطلاق مركبة كرو-11 في أواخر يوليو/أوائل أغسطس، ولكن تم تسريعها بحوالي أسبوعين لاستيعاب مناورة حاسمة لإعادة تعزيز محطة الفضاء الدولية، والتي ستنفذها مركبة سبيس إكس كارجو دراجون كجزء من مهمة إعادة إمداد المحطة CRS-33 القادمة.

وستكون CRS-33 أول مركبة كارجو دراجون مزودة بأجهزة تصحيح ارتفاع مصممة للحفاظ على مدار محطة الفضاء، وستمثل خطوةً مهمةً في جهود ناسا وسبيس إكس لتطوير مركبة أمريكية تُخرج من مدار محطة الفضاء الدولية في نهاية عمرها الافتراضي بنهاية عام 2030 أو ما يقاربه.



ويُعد موعد إطلاق مركبة كرو-11 جزءًا من خطة محكمة لحركة المركبات الفضائية على مدار الأشهر القليلة القادمة، والتي تشمل وصول مهمة رواد الفضاء الخاصة Ax-4 مؤخرًا، بالإضافة إلى رحلة الشحن الروسية Progress 92 ، ويجب على رواد فضاء Axiom مغادرة محطة الفضاء الدولية قبل إطلاق مركبة كرو-11، والذي سيتبعه في غضون أيام مغادرة مركبة كرو-10 ، وسيفتح هذا الطريق وصول مركبة الشحن CRS-33 من SpaceX، وسيُمهد الطريق لمناورة الدفع القادمة.