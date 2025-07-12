شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تبدأ عملياتها فى الهند بافتتاح مركز الخبرة في BKC بمومباى 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة تسلا لدخول سوق السيارات الكهربائية في الهند بافتتاح أول صالة عرض لها في مومباي هذا الشهر، وفقًا لتقرير.

وفى السنوات الأخيرة، واجهت الشركة، المملوكة لإيلون ماسك، العديد من العقبات، بما في ذلك اللوائح التنظيمية وضرائب الاستيراد المرتفعة، مما أثار تساؤلات حول دخولها إلى البلاد ، ومع ذلك، فإن دخولها الذي طال انتظاره أصبح على وشك الحدوث، حيث من المقرر افتتاح أول مركز لتجربة تيسلا فى مجمع باندرا كورلا (BKC) في مومباي.

أول صالة عرض لشركة تيسلا فى الهند

وبحسب تقرير لوكالة رويترز ، أرسلت شركة تيسلا دعوة إلى وسائل الإعلام لإطلاق أول مركز تجربة تسلا في الهند، والذي تم إنشاؤه في مجمع باندرا كورلا (BKC) في مومباي في 15 يوليو ، ويقال إن شركة السيارات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها استوردت مركبات كهربائية وشواحن وملحقات أخرى بقيمة مليون دولار من الصين والولايات المتحدة، للبيع في السوق الهندية.

وتشير التقارير، إلى أن أسطول مركبات تيسلا التي سيتم بيعها في الهند يتضمن ستة نماذج من طراز Y، بقيمة شحن تبلغ 32500 دولار لكل منها، في حين تبلغ قيمة الإصدار طويل المدى من نفس السيارة 46000 دولار .

ويتضمن المخزون المستورد أيضًا العديد من شواحن تسلا الفائقة، والتي من المتوقع تركيبها في مواقع استراتيجية بالقرب من المرافق ، ومن المتوقع أن تدفع الشركة رسوم استيراد ورسومًا أخرى مفروضة بنسبة 70% تقريبًا على المركبات المستوردة، ومع ذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت التغييرات الأخيرة في رسوم الاستيراد ستؤثر على أسعار سيارات تسلا الكهربائية.

وفقًا لتقارير سابقة ، حددت الشركة سعرًا مستهدفًا لسيارتها الأولى بأقل من 25,000 دولار أمريكي ، في الوقت نفسه، تُعد سيارة تيسلا موديل 3 أرخص سياراتها في السوق العالمية والأمريكية، بسعر أساسي يبلغ 40,000 دولار أمريكي.

وتشير التقارير، إلى أن مركز تجربة تسلا في المنطقة التجارية بمومباي سيشغل مساحة تقارب 4000 قدم مربع ، ومن المرجح أن يقع في الطابق الأرضي من برج تجاري، وبعد مومباي من المتوقع أن تُنشئ تيسلا مركزها الثاني للتجارب في الهند بمجمع دلهي الجوى، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تبدأ مبيعاتها في الربع الثالث من عام 2025 بدءًا من بنجالورو ودلهي ومومباي.