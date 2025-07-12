شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى باور بانك جديد .. 7 حاجات خلى بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد بنك الطاقة أو "الباور بانك" ملحقًا أساسيًا لمن يضطرون للبقاء خارج المنزل باستمرار ويحتاجون إلى أجهزتهم، إذ يضمن لهم الطاقة أثناء التنقل، ومع ذلك، هناك بعض العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند شراء بنك طاقة للاستخدام اليومي، لضمان تلبية مواصفات أجهزتك، والأهم من ذلك، ضمان أنه جهاز آمن وموثوق.

مخرج الجهد

تحتاج معظم الأجهزة إلى جهد مطلوب للشحن، بالنسبة لمعظم الهواتف الذكية الحديثة، يبلغ هذا الجهد 5 فولت، ومع ذلك، تحتاج بعض الهواتف إلى جهد أعلى أيضًا، ومع ذلك، لا تتوافق جميع بنوك الطاقة مع هذا الجهد المتغير، إذا كان الجهد الذي يوفره الباور بانك أقل، فلن يشحن الجهاز.

لذلك، قبل شراء بنك طاقة، من الضروري التحقق من جهد شاحن جهازك وجهد الباور بانك، لضمان التوافق والشحن.

سعة الشحن

يُفضل أن يكون الباور بانك قادرًا على شحن هاتفك الذكي بالكامل من صفر إلى 100% مرتين، إن لم يكن ثلاث مرات، لضمان ذلك، يُرجى التحقق من سعة هاتفك إما عبر الإنترنت أو من إعداداته، غالبًا ما تكون هذه السعة بالملي أمبير/ساعة (أو مللي أمبير/ساعة).



بعد ذلك، يُفضّل استخدام بنك طاقة بسعة مضاعفة، إن لم تكن ثلاثة أضعاف، على سبيل المثال، إذا كان هاتفك بسعة 4000 مللي أمبير/ساعة، يُفضّل البحث عن بنك طاقة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة على الأقل.

السلامة

ليست جميع بنوك الطاقة مضمونة لتوفير طاقة آمنة لأجهزتك، على سبيل المثال، قد يؤدي الباور بانك غير الآمن إلى الشحن الزائد، وربما حتى تلف بطاريات جهازك، لذلك، قبل شراء بنك طاقة، من الضروري التحقق من ميزاته بما يتناسب مع احتياجاتك أيضًا.

على سبيل المثال، يجب أن يكون الباور بانك قادرًا على منع الشحن الزائد، وحماية دائرته المتكاملة، والأهم من ذلك، ألا يكون معرضًا لخطر قصر الدائرة، قد يُسبب هذا ضررًا لجهازك وأذىً جسديًا لك.

نوع البطارية

من المخاطر المحتملة الأخرى على السلامة نوع البطارية المُستخدمة في الباور بانك، قد تحتوي بعض بنوك الطاقة منخفضة الجودة على خلايا بطاريات رديئة الجودة، مما يزيد من احتمالية التسريب أو حتى الانفجار.

لضمان أقصى درجات الأمان، ابحث عن بنك طاقة مزود بخلية ليثيوم بوليمر أو ليثيوم أيون، وهو معتمد أيضًا من مكتب قانون المعايير الهندي (BIS)، مع أن بنوك الطاقة المزودة بهذه البطاريات قد تكون أغلى قليلاً، إلا أن الأمان الذي تضمنه يجعلها تستحق ثمنها.

عدد ونوع منافذ الشحن

يُعد هذا عاملًا حاسمًا لمن يحتاجون إلى شحن أكثر من جهاز واحد في وقت واحد، تأتي بعض بنوك الطاقة بمنفذ شحن واحد فقط، مما يعني أنه لا يمكن شحن سوى جهاز واحد في آن واحد، علاوة على ذلك، قد تكون المنافذ متوافقة أيضًا مع نوع مختلف من الشواحن، ولضمان أن الباور بانك يناسب احتياجاتك، راجع مواصفات المنتج، وتأكد من أن عدد ونوع المنافذ يناسبان احتياجاتك.

جودة التصنيع

جودة تصنيع الباور بانك ضرورية للسلامة وطول العمر، يضمن الهيكل المتين والمواد عالية الجودة الحماية من التلف والتآكل، بما أن الباور بانك مُصمم للاستخدام أثناء التنقل، فإن التصميم الجيد ضروري لامتلاك بنك طاقة يدوم طويلًا.

يُفضل أن يكون الهيكل مصنوعًا من بلاستيك عالي الجودة أو ألومنيوم متين، هذا يمنع دخول الغبار أو الماء إلى المكونات الداخلية، مما يجعله أكثر أمانًا وراحة للاستخدام.

مؤشر الطاقة

أخيرًا، يُعد مؤشر الطاقة الموجود على الباور بانك أداة مفيدة لقياس كمية الطاقة التي يمكنه توفيرها قبل الحاجة إلى الشحن، مما يُساعد في حساب الاستخدام، حتى أثناء الشحن، يُمكن لمؤشر الطاقة أن يُعطيك فكرة عن مقدار طاقة الباور بانك، وتقديرًا تقريبيًا للمدة التي سيستغرقها الشحن الكامل.

يمكن أن يكون هذا إما شاشة صغيرة تُشير إلى نسبة شحن البطارية، أو صفًا من النقاط الضوئية الواضحة، هذا مُفيد بشكل خاص لمنع الإفراط في استخدام الباور بانك بعيدًا عن الشحن، ومنع الشحن الزائد أثناء الشحن.