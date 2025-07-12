شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلوسكاى تضيف ميزات التحقق من العمر للمستخدمين فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

سيحتاج مستخدمو بلوسكاى فى المملكة المتحدة قريبًا إلى التحقق من أعمارهم إذا رغبوا في استمرار وصولهم إلى الرسائل المباشرة وجميع محتويات الخدمة.

وأعلنت بلوسكاى، في تحديث لها أنها ستبدأ في طرح ميزات التحقق من العمر في وقت لاحق من هذا الشهر امتثالًا لقانون المملكة المتحدة الذي يُلزم المنصات التي تُقدم محتوى للبالغين بتأكيد أعمار المستخدمين.

وتؤكد الشركة أنها ستستخدم خدمات Epic Games Kids Web Services للتحقق من العمر، وسيتمكن المستخدمون من الاختيار بين عدة طرق مختلفة، بما في ذلك مسح الوجه، أو مسح الهوية، أو استخدام بطاقة الائتمان ، ولن يتمكن مستخدمو Bluesky في المملكة المتحدة الذين لا يُثبتون أعمارهم من الوصول إلى الرسائل المباشرة أو رؤية محتوى البالغين المُشارك في التطبيق.

وتُشير شركة بلو سكاي، إلى أنها تُجري هذا التغيير امتثالاً لأحكام قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، الذي يُلزم المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تُتيح محتوى للبالغين بالتحقق من أعمار مستخدميها.

يُذكر أن هذا القانون، الذي سُنّ عام 2023 من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 25 يوليو، في حين أن هذا التحديث سيُطبّق فقط على مستخدمي بلو سكاي في المملكة المتحدة، إلا أن المسؤولين في الولايات المتحدة يسعون إلى اتخاذ إجراءات مُماثلة منذ سنوات، وقد أيّدت المحكمة العليا الأمريكية مُؤخراً قانوناً في ولاية تكساس يُلزم مواقع الإباحية بإجراء عمليات تحقق من أعمار المستخدمين ، وانتقد مُدافعو الحقوق الرقمية والخصوصية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذه الإجراءات، مُشيرين إلى أنها تُقوّض الخصوصية وتُتيح المزيد من فرص إساءة استخدام بيانات الأطفال والبالغين.



