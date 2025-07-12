شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطور تصميم كاميرا iPhone Pro من 11 Pro Max إلى 17 Pro Max: نظرة بصرية على ست سنوات من الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت صفحة Apple Club على منصة X مقارنةً لافتة بين تصميم وحدة الكاميرا في هاتف iPhone 11 Pro Max الصادر عام 2019 وهاتف iPhone 17 Pro Max المرتقب لعام 2025، لتسليط الضوء على تطور الشكل الهندسي لكاميرات هواتف آبل خلال ست سنوات من التطوير.

الصورة التي نُشرت تُظهر الفرق الجذري بين تصميم الكاميرا الثلاثية في iPhone 11 Pro Max، والذي تميز بترتيب عدسات مثلثي داخل إطار بارز، وبين التصميم الجديد في iPhone 17 Pro Max، الذي يبدو أكثر انسيابية وحداثة، مع عدسات أكبر، وتوزيع مختلف يُبرز الطابع الصناعي المتقدم للهاتف.

ويبدو أن آبل قد أعادت النظر في ترتيب وحدات الكاميرا في النسخة الأحدث، بحيث تُظهر الصور أن الكاميرات باتت موزعة بشكل أكثر اتساعًا، مع وجود مستشعر إضافي أو فلاش بتصميم جديد، مما يعكس تطورًا ليس فقط في القدرات التصويرية، بل في لغة التصميم نفسها.

المقارنة أثارت تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث انقسمت الآراء بين من يُفضّل البساطة الكلاسيكية لتصميم 11 Pro Max، ومن يرى أن التصميم الجديد في 17 Pro Max يجسد التقدم في عالم الهواتف الذكية ويُعبر عن جرأة آبل في الابتكار.

يُذكر أن تسريبات iPhone 17 Pro Max تُشير إلى تطويرات كبيرة في تقنيات التصوير، تشمل تحسين التصوير الليلي، وزيادة دقة التكبير البصري، وربما إدخال تقنيات ذكاء اصطناعي لمعالجة الصور مباشرة على الجهاز.