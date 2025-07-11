شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنهى واحدة من مشاكلها القانونية.. تفاصيل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

تواجه شركة آبل مشاكل قانونية، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه تدقيقًا مستمرًا، واستأنفت شركة التكنولوجيا العملاقة رسميًا غرامة قدرها 500 مليون يورو (حوالي 586 مليون دولار أمريكي) فرضتها عليها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، مما يُظهر استعدادها لمواجهة الاتحاد الأوروبي وجهًا لوجه بشأن ما تصفه بالمعاملة غير العادلة.

لكن الآن، أصبح أمام الفريق القانوني لشركة آبل معركة أقل، حيث خرجت آبل وفيزا وماستركارد من ورطة قانونية كبيرة على الأقل في الوقت الحالي، وفقا لما ذكره تقرير لموقع "Phone arena".

رفض قاضٍ فيدرالي دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار رفعها تاجر، اتهم فيها الثلاثي بالتعاون سرًا للحفاظ على ارتفاع رسوم الدفع والقضاء على المنافسة.

رُفضت القضية ليس لثبوت خطأها، ولكن لأن القاضي قال إن التجار لم يقدموا أدلة دامغة كافية تدعمها.

ورغم أن هذا قد يبدو انتصارًا لشركات التكنولوجيا الكبرى والبنوك الكبرى، إلا أن الباب لم يُغلق تمامًا، لا يزال بإمكان المدعين المحاولة مرة أخرى إذا قدموا أدلة أقوى.