شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 99% مضاء منه فى سماء الليل.. تعرف على مرحلة القمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 16 يومًا، وهو الآن في مرحلة البدر من دورته القمرية، وهو مضاء بنسبة 99٪، حيث تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا أخرى يكون مجرد ضوء فضي.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أفضل صوره.

ستكون مرحلة القمر التالية في يوليو هي "قمر الربع الأخير"، والمعروفة أيضًا باسم قمر الربع الثالث.

سيحدث ذلك يوم الخميس 17 يوليو، وخلال الربع الأخير، سيظهر النصف الأيسر فقط من القمر مضاءً، كما يُرى من الأرض، وما سنراه هو نصف القمر فقط (الربع) الذي سيُضاء في هذه المرحلة.