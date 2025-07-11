شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تقنية جديدة لـsiri تمكن المستخدم من إجراء المدفوعات بصوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العام الماضي، أعلنت شركة أبل أنها ستُزوّد سيري أخيرًا بالقدرات الكبرى التي كانت في أمسّ الحاجة إليها من الذكاء الاصطناعي، في الوقت نفسه لم يُكشف النقاب بعد عن سيري الأكثر ذكاءً الموعودة، من الواضح أن آبل لم تكتفِ بطموحاتها الكبيرة لمساعدها الصوتي.

وكشفت براءة اختراع جديدة أن أبل ربما تعمل على طريقة تُمكّن المستخدمين من إجراء المدفوعات والوصول إلى البيانات الحساسة باستخدام أصواتهم فقط - حتى أثناء قفل هواتفهم وذلك بدون خاصية التعرف على الوجه وبدون رمز مرور، حيث لن ترسل سوى "يا سيري، ادفعي 20 دولارًا". حتى تتمن من إتمام مهمتك على الفور.

وأشار التقرير إلى أن هذا النظام لن يعمل إلا إذا كان هاتفك الآيفون متصلاً بملحق موثوق ومُصادق عليه مسبقًا، مثل ساعة آبل أو سماعات إيربودز، وبمعنى آخر، ستحتاج سيري إلى نسخة احتياطية صغيرة قبل القيام بأي شيء مهم.

كما تُحدد براءة الاختراع نظامًا يستمع لأوامر اللغة الطبيعية - مثل "أرسل 10 دولارات إلى جون" - حتى عندما يكون الجهاز مقفلاً، و بمجرد سماعه أمرًا، يتحقق النظام مما إذا كان طلبًا آمنًا وما إذا كان الملحق المتصل يلبي متطلبات الأمان، و قد يشمل ذلك القرب، وقوة الإشارة، والتحقق الأخير، ومفاتيح التشفير، أو إشارات الثقة الأخرى.

وتصف Apple هذا بأنه نظام أمان متعدد الطبقات - يجمع بين صوتك والتحقق القائم على الثقة من الملحقات التي تمتلكها بالفعل.

وقد يُحدث هذا نقلة نوعية في أمور مثل الدفع داخل السيارة، ومشاركة الملفات بسرعة، أو التحكم في أجهزة المنزل الذكي - كل ذلك دون الحاجة لاستخدام هاتفك.