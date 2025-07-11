شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتهامات تحاصره.. فتح التحقيق مرة أخرى مع تيك توك بسبب هذه التهمة والان مع تفاصيل الخبر

تواجه تيك توك صعوبات تنظيمية متزايدة فبعد شهرين فقط من فرض غرامة باهظة عليها بسبب نقل بيانات إلى الصين، تفتح لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) تحقيقًا جديدًا فى المنصة.

وخلال التحقيق السابق، زعمت تيك توك أن بيانات مستخدمى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) مُخزّنة على خوادم خارج الصين ، وقالت إن موظفي تيك توك في الصين وصلوا إلى هذه البيانات عن بُعد ، وأنهت لجنة حماية البيانات الأيرلندية التحقيق في 30 أبريل، وغرّمت تيك توك 530 مليون يورو (620 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية)، إلا أن هذا التحقيق والعقوبة اللاحقة لم يأخذا في الاعتبار أى تخزين لبيانات مستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية على خوادم فى الصين.

ومع ذلك، فى وقت سابق من أبريل، أبلغت تيك توك هيئة حماية البيانات (DPC) أنها اكتشفت في فبراير تخزين "بيانات محدودة لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية" على خوادم في الصين، رغم ادعائها حذف المعلومات.

هذا الكشف الذى وصفته هيئة حماية البيانات بأنه "يتعارض مع أدلة تيك توك فى التحقيق السابق"، دفع إلى إجراء التحقيق الأخير ، وتسعى هيئة حماية البيانات (DPC) إلى تحديد ما إذا كانت تيك توك قد انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبى.

وتقع أيرلندا، مثل العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، مقرها الأوروبي الرئيسي في أيرلندا وبالتالي، تُعد هيئة حماية البيانات (DPC) الجهة التنظيمية الرئيسية للمنصة فى الاتحاد الأوروبى.