شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب Xbox الرقمية تحمل الآن علامات إمكانية الوصول الموحدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مايكروسوفت، أن جميع الألعاب والتجارب الرقمية أصبحت مصحوبة بعلامات إمكانية وصول واضحة وموحدة ، صُممت علامات مبادرة الألعاب المُيسّرة هذه لتزويد اللاعبين بمعلومات واضحة ومتسقة حول ميزات إمكانية الوصول في ألعاب الفيديو.

تجدها أعلى صفحة المتجر كما ترى أدناه، وتتضمن لعبة "جنوب منتصف الليل" 13 ميزة إمكانية وصول.د، و يؤدي الضغط على "المزيد" إلى وصف لكل منها، في هذه الحالة، تتميز اللعبة بحساسية إدخال قابلة للتعديل، وعناصر تحكم متعددة في مستوى الصوت، وبدائل ألوان، وترجمات كبيرة، وإمكانية اللعب دون الحاجة إلى الضغط على الأزرار، من بين ميزات أخرى تُراعي سهولة الوصول.



علامة اكس بوكس

ويمكن الآن استخدام كلٍّ من هذه العلامات كمرشح في متجر Xbox، مما يُسهّل البحث عن اللعبة المُثلى، وهي متوفرة أيضًا في تطبيق Xbox للكمبيوتر الشخصي، وتطبيق Xbox للجوال، وبالطبع على الموقع الإلكترونى ، وبدأت Xbox في تطبيق علامات ميزة إمكانية الوصول في عام 2021، ولكن هذه الخطوة تُمثّل انتقالًا إلى علامات مبادرة الألعاب المُيسّرة المُوحّدة.

وتُدير جمعية برمجيات الترفيه هذه العلامات الموحدة، بمشاركة شركات مثل نينتندو، وإي إيه، ويوبيسوفت، وسوني، ومايكروسوفت ، وقد انضمت شركات كبرى أخرى مثل أمازون جيمز، وريوت جيمز، وسكوير إنكس، ووارنر براذرز جيمز إلى المشروع منذ ذلك الحين ، وإجمالاً هناك 24 علامة إمكانية وصول محتملة، وميزات إعلانية مثل تحويل النص إلى كلام، وسرد القائمة.

وعلى الرغم من مشاركتها منذ البداية، لم تُحدّث نينتندو وسوني صفحات متاجرهما بهذه العلامات بعد ، ويبدو أن مايكروسوفت هي الأولى من بين الشركات الثلاث الكبرى التي تفعل ذلك، في حين تعمل صناعة الألعاب على توحيد هذه الميزة، فإن صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة تلحق بالركب.

وقد أعلنت شركة آبل مؤخرًا عن تطوير نظام علامات إمكانية وصول خاص بها، يُسمى ملصقات التغذية لإمكانية الوصول ، وسيتم طرح هذه الميزة في متجر التطبيقات لاحقًا هذا العام.