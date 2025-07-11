شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التسريبات المبكرة تشير إلى تشابه تصميم Pixel 10a بـPixel 9a والان مع تفاصيل الخبر

يتميز النموذج الأولي لهاتف Pixel 10a بتصميم مشابه جدًا لهاتف Pixel 9a، الهاتف الحالى ذو السعر المعقول، حيث اختفى شريط الكاميرا المميز، ونرى فتحة فى الزاوية العلوية اليسرى مخصصة لكاميرات الهاتف.

قد يتضمن الجهاز أيضًا كاميرتين تمامًا مثل سابقه، على الأقل بالنظر إلى حجم الفتحة، مع ذلك، قد يُنقل فلاش LED إلى اليمين، إذا كان هذا التسريب دقيقًا.

ونلاحظ أيضًا غطاءً خلفيًا مسطحًا، تمامًا مثل هاتف Pixel 9a، كما يوجد إطار مسطح من جميع الجوانب، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى قرارات التصميم الأخيرة من جوجل والتسريبات حول سلسلة Pixel 10.

وعُرض هذا الغطاء الخلفى المزعوم لهاتف Google Pixel 10a على موقع مزاد صينى يُدعى " Goofish "، وحمل الإعلان اسم "غطاء Google Pixel 10A الهندسى الخلفي"، ويبدو أنه نفدت الكمية المتوفرة منه الآن.

ونتوقع وصول هاتف Pixel 10a فى ربيع العام المقبل.د، وأُعلن عن Pixel 9a هذا العام فى مارس، ومن الواضح أنه من المبكر جدًا الجزم بصحة هذه التسريبات.

وفى غضون ذلك، تُجهّز جوجل حاليًا سلسلة Pixel 10 لإطلاقها فى أغسطس، ونتوقع الإعلان عن أربعة طُرز: Pixel 10 الأساسى، وPixel 10، وPixel 10 Pro XL، ومنافس Pixel 10 Pro Fold.