شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة تحويل الصور لفيديوهات على جيمينى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جيمينى اليوم ميزة جديدة لتحويل الصور إلى فيديوهات فى تطبيق جيميني، تسمح للمستخدمين بتحويل صورهم المفضلة إلى مقاطع فيديو مدتها ثمانى ثوانٍ مع صوت، تتوفر هذه الميزة الجديدة لمشتركى Google AI Urtla وبرو فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ابتداءً من اليوم.

كما تطلق جوجل أيضًا أداة Flow، وهى مخصصة لصناعة الأفلام والمدعومة بنماذج جوجل المتقدمة للذكاء الاصطناعى - Veo وImagen وGemini، يمكن أن تساعد Flow رواة القصص على استكشاف أفكارهم بلا حدود وإنشاء مقاطع ومشاهد سينمائية لقصصهم.

إمكانية تحويل الصور إلى فيديوهات

لتحويل الصور إلى فيديوهات، حدّد "مقاطع الفيديو" من قائمة الأدوات فى خانة الطلبات على جيمينى وحمل صورة، ثم صف المشهد وأى تعليمات صوتية، وشاهد كيف تتحول صورتك الثابتة إلى فيديو ديناميكي.

يمكن للمستخدمين الإبداع فى تحريك الأشياء اليومية، أو إضفاء الحياة على رسوماتهم ولوحاتهم، أو إضافة حركة إلى مشاهد الطبيعة، بمجرد اكتمال الفيديو، يمكن للمستخدمين النقر على زر المشاركة أو تنزيله لمشاركته مع الأصدقاء والعائلة.

Flow: متوفر فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباللغة العربية تأتى Flow بمجموعة من الميزات للمحترفين أو للمبتدئين:

أدوات التحكم بالكاميرا: إتقان المشاهد بالتحكم المباشر فى حركة الكاميرا والزوايا والمنظورات.

بناء المشاهد: إمكانية تحرير المشاهد بسلاسة - مع تحديد شخصيات متناسقة.

إدارة البيانات والمعلومات: سهولة إدارة وتنظيم جميع الطلبات فى مكان واحد.

تم إنشاء أكثر من 40 مليون مقطع فيديو من Veo 3 عبر تطبيق جيمينى وفلو خلال الأسابيع السبعة الماضية حول العالم.

تتضمن جميع مقاطع الفيديو التى تم إنشاؤها علامة مائية مرئية لإظهار أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى وعلامة مائية رقمية غير مرئية تسمّى SynthID.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيق جيمينى، ومعرفة المزيد من التفاصيل حول Google AI Pro وألترا لتجربة Veo 3، أو التحقق من أداة فلو، أداة جوجل لصناعة الأفلام المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

سيتم إتاحة الميزات للأشخاص بشكل تدريجى ابتداءً من اليوم.