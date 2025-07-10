تكنولوجيا: تحديث Steam Beta يجلب خيارات تخصيص طال انتظارها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في 7 و8 يونيو، أطلقت Valve تحديثًا جديدًا لإصدار Steam Beta، يقدّم مجموعة من خيارات التخصيص التي طال انتظارها. يشمل التحديث تحسينات يستفيد منها أيضًا مستخدمو Steam Deck، إذ من المتوقع أن تُضاف الميزات الجديدة إلى SteamOS دون تغييرات تُذكر.

من أبرز الإضافات قائمة وصول تتيح تعديل حجم واجهة المستخدم بشكل مستقل عن إعدادات ويندوز، بالإضافة إلى خيارات مثل وضع التباين العالي، وتقليل الرسوم المتحركة، وتعليقات توضيحية لدعم برامج قراءة الشاشة، مما يجعل Steam أكثر سهولة ووضوحًا للمستخدمين.

كذلك تم تحسين واجهة overlay داخل الألعاب لتناسب الشاشات عالية الدقة، ما أدى إلى حل بعض المشكلات البصرية، لكن بعض المستخدمين واجهوا شاشات سوداء أو تعطلًا عند استخدام بطاقات NVIDIA، وقد أوضح أحد مسؤولي Steam أن السبب يعود لتعريفات إنفيديا وليس للتحديث نفسه.

ورغم إشادة عدد كبير من المستخدمين بهذه التغييرات، لا تزال هناك انتقادات تتعلق بأخطاء قديمة في وضع Big Picture، إضافة إلى مطالبات بمزايا مثل عرض حرارة المعالج ودعم أفضل لمستشعر الحركة.

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