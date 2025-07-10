شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. إنفيديا تتفوق على آبل كأكثر الشركات الأمريكية المدرجة قيمة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار سنوات مصت تربعت آبل على عرش تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية ، فقد كانت آبل بنظامها اللاسلكي الفريد، تُسجل أرقامًا قياسية في سوق الأسهم كأغلى شركة أمريكية مُدرجة في البورصة في عام 2018، بل و أصبحت أول شركة من هذا النوع تصل قيمتها إلى تريليون دولار، مُتفوقةً على أمازون في منافسة حامية.

و بعد عامين، وصلت أسهم آبل إلى تريليوني دولار، كما وصلت آبل إلى ثلاثة تريليونات دولار لأول مرة، وهذه المرة في أوائل عام 2022، لكن بعد تنامي أدوات الذكاء الاصطناعي فلم تعد الاتصالات المحمولة اللاسلكية، الأكثر رواجًا في عالم التكنولوجيا، وهذا لا يعني أن هذه التكنولوجيا لم تعد مهمة، ولكن في العامين الماضيين، أصبح الجمهور وخبراء التكنولوجيا مهتمين أكثر بالذكاء الاصطناعي.

وقد أقرّ وول ستريت أخيرًا بهذا التغيير القيادي اليوم عندما أصبحت إنفيديا أول شركة أمريكية عامة تُتداول أسهمها في البورصة تصل قيمتها إلى 4 تريليونات دولار.

في حين تبلغ قيمة مايكروسوفت، التي استثمرت 13 مليار دولار في شركة OpenAI، مشغلة ChatGPT، 3.74 مليار دولار، وتتخلف آبل عنها بفارق كبير، حيث بلغت قيمتها 3.15 مليار دولار.

وتجاوزت قيمة إنفيديا حاجز الـ 4 تريليونات دولار لفترة وجيزة، قبل أن تتراجع لتغلق عند 162.88 دولارًا، لتصل قيمتها السوقية إلى 3.97 تريليون دولار.

وفي وقت سابق من اليوم، بلغ السهم أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 164.42 دولارًا.

تشتهر شركة NVIDIA بتصميم وحدات معالجة الرسومات (GPUs) التي تعالج بيانات الصور والفيديو بسرعة، ولأن هذه الرقاقات تستخدم المعالجة المتوازية وتعمل على العديد من المهام الحسابية في آنٍ واحد، فهي مثالية للاستخدام كمسرّعات للذكاء الاصطناعي.

ويُعتقد أن حصة NVIDIA في سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي تتراوح بين 90% و92%، وإن توفير هذه النسبة المهيمنة من مُكوّن مهم يُستخدم في تشغيل أحدث التقنيات في العالم يُعدّ سببًا وجيهًا لتفوق NVIDIA على Apple كأكثر الشركات الأمريكية المدرجة قيمةً في التاريخ.