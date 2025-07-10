شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بيتكوين" تواصل الصعود قرب أعلى مستوى تاريخى وسط تحذيرات جمركية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية، اليوم الخميس، لكنها ظلت دون المستوى القياسي البالغ نحو 112,000 دولار الذي سجلته مؤقتًا في اليوم السابق، حيث أدت عمليات جني الأرباح ومخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى الحد من حماس المستثمرين.

وصعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 2.1% لتسجل 110,961.70 دولار بعدما لامست مستوى قياسيًا بلغ 111,988.20 دولار أمس الأربعاء، قبل أن تتراجع إثر عمليات بيع لجني الأرباح عند الذروة التاريخية.

وجاء الارتفاع مدفوعًا بتزايد المخصصات المؤسسية تجاه العملة الرقمية، بما في ذلك إدخال بيتكوين في محافظ الخزينة وإدراجها ضمن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تديرها كبرى شركات إدارة الأصول.

وتواصل الشركات الكبرى، بما في ذلك شركة "إستراتيجي إنك" تكديس بيتكوين ضمن ميزانياتها العمومية، بينما انضمت شركات جديدة مثل جيم ستوب مؤخرًا بإعلانات عن مشتريات مدعومة بموافقة مجالس الإدارة.

ورغم أن بيتكوين كسرت نطاق التداول الضيق أمس الأربعاء، فإن المخاوف المرتبطة بالتجارة، خاصةً مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس، كبح جماح الأسعار.

وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، إضافة إلى رفع الرسوم على البرازيل من 10% إلى 50%، ما أعاد توجيه بوصلة المستثمرين نحو المخاطر السياسية.

وارتفعت معظم العملات البديلة اليوم الخميس، مستفيدة من الزخم الصعودي الذي حققته بيتكوين حيث صعدت العملة الثانية عالميًا إيثريوم بنسبة 5.7% إلى 2,776.81 دولار.

وزادت إكس آر بي بنسبة 4.1% إلى 2.42 دولار وارتفعت سولانا بنسبة 2.6%؛ وكاردانو بنسبة 4.2%؛ وقفزت بوليجون بنسبة 5%.

أما في فئة العملات الميمية، فصعدت دوجكوين بنسبة 5%، وارتفعت العملة الرمزية $TRUMP بنسبة 6.1%.