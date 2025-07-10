تكنولوجيا: OpenAI تعمل على تطوير متصفح ويب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، حاليًا على تطوير متصفح ويب خاص بها، يهدف إلى منافسة متصفح Chrome من جوجل، الذي يتصدر حاليًا سوق المتصفحات.

ويعتمد المتصفح الجديد على نفس قاعدة الكود مفتوح المصدر “Chromium”، ما يجعله متوافقًا مع المعايير المستخدمة في المتصفحات الحديثة.

من أبرز مميزات المتصفح أنه سيتيح دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال منصة “Operator” الخاصة بـ OpenAI، ما يمكّن هذه الوكلاء من تنفيذ المهام بالنيابة عن المستخدم، مثل ملء النماذج وحجز التذاكر، مباشرةً داخل المتصفح.

ويُعتبر الوصول إلى سجل التصفح جزءًا أساسيًا في هذا التوجه، إذ يسمح للذكاء الاصطناعي بفهم عادات المستخدم وتقديم مساعدات مخصصة.

وبدلًا من التنقل التقليدي بين المواقع، يشير التقرير إلى أن المتصفح الجديد قد يُبقي بعض التفاعلات ضمن واجهة محادثة شبيهة بـ ChatGPT، مما يعني أن المستخدم قد يحتاج إلى كتابة استفساراته للروبوت بدلًا من إدخال عناوين المواقع يدويًا، في خطوة تبدو أنها تعيد تعريف مفهوم التصفح بالكامل.

لكن الأمر لا يخلو من الجدل؛ إذ ذكرت التقارير أن المشروع يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لدى OpenAI تهدف إلى جمع بيانات حول سلوك المستخدمين على الإنترنت.

وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم الرقمي اليوم، قد لا يرى كثير من المستخدمين في هذا الأمر مشكلة كبيرة. بل وأفادت مصادر أن OpenAI اختارت تطوير متصفح مستقل بدلاً من مجرد إضافة على المتصفحات الحالية، لكي تمتلك تحكمًا أوسع في البيانات التي يمكن جمعها.

من المتوقع أن يتم إطلاق المتصفح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويهدف إلى إعادة تعريف طريقة التصفح باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تجربة تفاعلية تعتمد على الحوار بدلاً من الأوامر التقليدية.

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