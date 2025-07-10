تكنولوجيا: تسريب ألوان iPhone 17 Air المرتقب يكشف مفاجآت جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف iPhone 17 Air سيأتي بأربعة ألوان مميزة: الأسود، والفضي، والذهبي الفاتح، والأزرق الفاتح. وبحسب أحد المسربين، سيكون اللون الأزرق الفاتح “فاتحًا جدًا” لدرجة أنه سيبدو أبيضًا في كثير من ظروف الإضاءة.

أما اللون الذهبي الفاتح، فسيأتي بدرجة باهتة وغير لامعة، بعيدة تمامًا عن الألوان الذهبية الصارخة المعتادة. ويبدو أن أبل تتبع توجهًا واضحًا مع هذا الهاتف، يتمثل في الخفة والنحافة، سواء في التصميم أو في اختيار الألوان، لتقديم تجربة أنيقة وغير متكلّفة.

من ناحية الأداء، من المتوقع أن يعمل iPhone 17 Air بشريحة A19 Pro، وإن كانت نسخة أقل تطورًا من تلك المستخدمة في iPhone 17 Pro وPro Max.

ومع ذلك، تبقى هذه الشريحة تطورًا ملحوظًا مقارنة بما كان في iPhone 16 Plus، خاصة أن iPhone 17 Air سيحل مكانه رسميًا. الجدير بالذكر أن الهاتف سيحصل على نفس حجم الذاكرة العشوائية (RAM) الموجود في نسخ Pro.

لكن رغم هذه الترقيات، هناك بعض التنازلات التي قد تُؤخذ عليه، مثل سعة البطارية المحدودة جدًا والكاميرا الخلفية الواحدة فقط.

ومع ذلك، قد ينجح الهاتف في جذب عدد كبير من المستخدمين بفضل نحافته اللافتة (ما بين 5.5 إلى 5.65 ملم) ووزنه الخفيف جدًا (145 جرامًا).

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