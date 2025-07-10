شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوق سماء الأقصر.. أطول عرض طبيعى لكسوف الشمس سيحدث فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الأرض في عام 2027 وتحديدا في الثاني من أغسطس، أطول كسوف كلي للشمس، والذى سيحول نهارنا إلى ظلام دامس، والمثير للدهشة أن تلك الظاهرة ستكون مرئية لمختلف سكان الأرض، حتى مصر ستري تلك الظاهرة بوضوح .

وفيما يلي نستعرض أهم المعلومات خول تلك الظاهرة النادرة :

1.مدة الكسوف الكلي النادر تستغرق مدة 6 دقائق و23 ثانية.

2.ستختفي الشمس تمامًا، محولةً ضوء النهار إلى شفق غامض لن يُرى مرة أخرى لما يقرب من قرن.

3 .يتميز هذا الكسوف الكلي للشمس بطوله الاستثنائي، فمعظم الكسوفات الكلية تستمر لأقل من ثلاث دقائق، لكن هذا الكسوف سيغرق أجزاءً من العالم في ظلام دامس لأكثر من ضعف هذه المدة.

4.من المثير للدهشة أن أطول فترة رؤية فستكون بالقرب من مدينة الأقصر التاريخية في مصر، حيث سيمتد الظلام لأكثر من 6 دقائق.

5. تسجل مدن مثل قادس وملقة ظلامًا دامسًا لأكثر من 4 دقائق، أما بالقرب من بنغازي في ليبيا، ستستمر السماء المظلمة قرابة 5 دقائق لتكون الأقصر أكثر المدن في طول مدة الكسوف

6. عند حدوث الظاهرة ستكون الأرض في الأوج، وهي أبعد نقطة لها عن الشمس، مما يجعل الشمس تبدو أصغر، و سيكون القمر في نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة له من الأرض، لذا سيبدو أكبر حجمًا في السماء.

7. سيتخذ ظل القمر مسارًا بالقرب من خط الاستواء، متحركًا بشكل أبطأ ومُطيلًا مدة الكسوف الكلي.

8.سيبدأ مسار الكسوف الكلي فوق المحيط الأطلسي ويمتد عبر مضيق جبل طارق وجنوب إسبانيا وشمال إفريقيا، ويمتد إلى شبه الجزيرة العربية قبل أن يتلاشى فوق المحيط الهندي.

9.هذا المسار، الذي يبلغ عرضه حوالي 170 ميلًا، يعبر مناطق مكتظة بالسكان، مما يجعل الكسوف متاحًا لملايين الأشخاص.

10.يستمر الظل عبر مدينتي جدة ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وينتهي الكسوف فوق أجزاء من اليمن والصومال قبل أن يختفي، وحتى في إيطاليا، وسيُغطي كسوف جزئي المناطق الجنوبية وجزيرة لامبيدوزا، ليقترب من التغطية الكاملة.