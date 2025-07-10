تكنولوجيا: تحديث ضخم قادم لنظارة Apple Vision Pro… إليك الموعد والتغييرات المنتظرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة أبل لإطلاق تحديث طفيف لنظارة Vision Pro، ومن المتوقع أن يتوفر هذا الإصدار الجديد “في وقت لاحق من هذا العام”.

ورغم أن التحديث لا يُعد ترقية جذرية، إلا أنه سيجلب تحسينات ملحوظة على مستوى الأداء، حيث ستستبدل أبل شريحة M2 الحالية بشريحة M4 الأحدث، التي تقدم أداءً أعلى وعددًا أكبر من الأنوية في محرك الذكاء الاصطناعي Neural Engine.

بالإضافة إلى ذلك، ستزوّد أبل النظارة بحزام جديد مصمم لتقليل الضغط على الرقبة والحدّ من آلام الرأس، مما يجعل ارتداء النظارة لفترات أطول أكثر راحة، حتى لو لم يتغير وزن الجهاز فعليًا.

أما التحسين الكبير من حيث الوزن فسيأتي لاحقًا، وتحديدًا في عام 2027، حيث تخطط أبل لإطلاق إصدار جديد كليًا من Vision Pro يتميز بتصميم أخف بكثير.

وحتى ذلك الحين، يهدف النموذج المحدّث هذا العام إلى إبقاء أبل في دائرة المنافسة بسوق النظارات الذكية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع السعر وقلة الراحة.

يُذكر أن أبل حتى الآن لم تبيع سوى بضع مئات الآلاف من وحدات Vision Pro، وهو رقم ضئيل جدًا بالنسبة لجهاز رُوّج له باعتباره مستقبل الحوسبة. ولكن من الصعب أن تحقق هذه الرؤية في ظل جهاز يثقل كاهل المستخدمين حرفيًا… وماليًا.

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