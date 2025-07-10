شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق أداة جديدة فى Gmail لإدارة الاشتراكات وتنظيف البريد الوارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل يوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة جديدة ضمن بريدها الإلكتروني Gmail تهدف إلى مساعدة المستخدمين في إدارة اشتراكاتهم الإلكترونية بسهولة، والتخلص من الفوضى المتراكمة فى صندوق الوارد.

الميزة الجديدة التي تحمل اسم “إدارة الاشتراكات – Manage Subscriptions” بدأت بالوصول تدريجيًا لمستخدمي Gmail على الويب، على أن تصل إلى أجهزة أندرويد اعتبارًا من 14 يوليو، وإلى أجهزة iOS بدءًا من 21 يوليو، فى عدد من البلدان المحددة.

وتتيح الأداة الجديدة للمستخدمين عرض جميع اشتراكاتهم النشطة في مكان واحد، مصنّفة حسب المرسلين الأكثر نشاطًا وعدد الرسائل التي تم إرسالها خلال الأسابيع الأخيرة. كما يمكن للمستخدمين استعراض جميع الرسائل من مرسل معين، واتخاذ قرار بإلغاء الاشتراك بنقرة واحدة، حيث يقوم Gmail بإرسال طلب إلغاء الاشتراك نيابةً عن المستخدم مباشرة إلى الجهة المرسِلة.

وكتب كريس دوين، مدير المنتجات فى Gmail، فى منشور رسمي: “من السهل الشعور بالإرهاق نتيجة الكم الهائل من رسائل الاشتراك: تنبيهات يومية للخصومات تتحول إلى بريد مزعج، نشرات إخبارية أسبوعية من مدونات لم تعد تتابعها، ورسائل ترويجية من متاجر لم تتسوق منها منذ سنوات. كلها تتراكم بسرعة".

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال شريط التنقل فى الزاوية العلوية اليسرى من واجهة Gmail، ثم اختيار “إدارة الاشتراكات – Manage Subscriptions”.

يذكر أن هذه الميزة كانت قد ظهرت لدى بعض المستخدمين فى أبريل الماضى، ما جعل إطلاقها الرسمى اليوم أمرًا متوقعًا.

وتُعد هذه الإضافة الجديدة مكمّلة لمجموعة أدوات Gmail الهادفة إلى تبسيط تجربة المستخدم وتنظيم البريد الوارد، مثل أداة “إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة” التي تم إطلاقها العام الماضي، والتي تسمح بإلغاء الاشتراك بسهولة دون الحاجة إلى فتح المواقع الخارجية أو التمرير حتى نهاية الرسائل.

وأكدت جوجل أن أداة إدارة الاشتراكات ستكون متاحة لجميع عملاء Google Workspace، ومشتركي Workspace Individual، وكذلك مستخدمي الحسابات الشخصية على Google.