شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف ميزة المحادثات المترابطة إلى تطبيق Teams.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أضافت مايكروسوفت ميزة المحادثات المترابطة إلى تطبيق Teams للتواصل هذا الأسبوع، بعد وعدها بإطلاق هذه الميزة المطلوبة بشدة في منتصف عام 2025 ، وتُصدر مايكروسوفت الآن نسخةً مُعاينةً عامةً من المحادثات المترابطة ليتمكن مستخدمو Teams من تفعيلها.

ويُطرح دمج سلاسل محادثات Microsoft Teams لأول مرة في قسم القنوات بالتطبيق، حيث يعمل بشكل مختلف قليلاً عن طريقة تعامل Slack مع المحادثات المترابطة، وتوضح نوجا رونين، مديرة تسويق المنتجات الأولى في Microsoft Teams: "يمكنك متابعة سلاسل المحادثات الأكثر أهمية بالنسبة لك، وعند صدور تحديث أو قرار مهم، يمكنك إعادته إلى المحادثة الرئيسية، ليبقى الجميع على تواصل دون الحاجة إلى مراجعة كل رد".

كما ستتيح مايكروسوفت لمستخدمي Teams إنشاء منشورات أو سلاسل محادثات في قناة واحدة، لذا يبدو أن إنشاء سلاسل المحادثات لن يكون بنفس سهولة Slack، وسيتعين على مالكي قنوات Teams اختيار تنسيق المنشورات أو سلاسل المحادثات، حسب كيفية استخدام القناة.

كما أنشأت مايكروسوفت عرضًا للمحادثات المُتابعة لفرق Teams، حيث يُمكنك العثور على جميع المحادثات المُتابعة التى تهمك، كما يُمكنك بسهولة إلغاء متابعة المحادثات المُزدحمة من هنا، ويقول رونين: "افتراضيًا، ستتابع فقط المحادثات التي بدأتها، أو رددت عليها، أو ذُكرت فيها، أو اخترت متابعتها صراحةً".

إلى جانب المعاينة العامة للمحادثات المترابطة، يُتاح الآن فى Microsoft Teams إمكانية التفاعل مع الرسائل باستخدام رموز تعبيرية متعددة ، ويقول رونين: "أصبحت الرموز التعبيرية المتعددة لكل رسالة متاحة الآن للمعاينة العامة، كما تُحسّن إمكانية البحث عن صور GIF باستخدام الأمر /gif.