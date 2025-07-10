شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعاون جديد بين Replit ومايكروسوفت يهدد Google Cloud والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Replit، منصة تطوير التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن شراكة استراتيجية مع عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت، في خطوة من شأنها أن توسّع نطاق أعمال الطرفين وتعيد رسم ملامح المنافسة في سوق الحوسبة السحابية.

وبموجب الاتفاق، ستصبح Replit متاحة على متجر تطبيقات Azure السحابي التابع لمايكروسوفت، ما يتيح للشركات العاملة ضمن منظومة Azure شراء اشتراكات Replit مباشرة، واستخدامها في بيئاتهم الإنتاجية. كما تعمل Replit على دمج تقنياتها مع خدمات مايكروسوفت السحابية المختلفة، مثل الحاويات (Containers)، والآلات الافتراضية (VMs)، وقاعدة البيانات Neon Serverless Postgres، وهي النسخة المدارة من PostgreSQL عبر Azure.

ورغم أن مايكروسوفت تمتلك بالفعل منتجًا منافسًا في مجال الترميز الذكي وهو GitHub Copilot، إلا أن Replit تستهدف جمهورًا مختلفًا. فبينما يُستخدم Copilot من قبل المبرمجين المحترفين، فإن Replit تُتيح إنشاء تطبيقات ويب من خلال أوامر بلغة طبيعية حتى للمستخدمين عديمي الخبرة البرمجية، مع دعم لغات برمجة متعددة لمن يرغب بالتخصيص.

ويتم تسويق هذا التعاون الجديد كمنصة لتصميم النماذج الأولية، ما يضعه في منافسة محتملة مع Figma، ويوجّه أيضًا إلى مديري الأعمال من غير المطورين لإنشاء أدواتهم الخاصة، مثل تطبيقات تتبع أداء العقود أو علاقات العملاء.

وقال متحدث باسم Replit لموقع TechCrunch: “نحن نُمكّن الموظفين في جميع الأقسام من تطوير التطبيقات، بغض النظر عن خبرتهم البرمجية، ولذلك فنحن نُكمل Copilot بدلاً من أن ننافسه”.

وتأتي هذه الشراكة بعد أن سجلت Replit نموًا مذهلاً؛ ففي يونيو، كشف الرئيس التنفيذي أمجد مسعد أن الشركة قفزت من 10 ملايين دولار في الإيرادات السنوية المتكررة إلى 100 مليون دولار خلال ستة أشهر فقط. كما سبق أن جمعت Replit تمويلاً بقيمة 97.4 مليون دولار بقيادة Andreessen Horowitz وبمشاركة من كيانات بارزة مثل Khosla وCoatue وY Combinator، ما رفع تقييمها إلى 1.1 مليار دولار.

وتضم المنصة الآن أكثر من 500 ألف مستخدم من قطاع الأعمال، وتتنافس مع شركات ناشئة أخرى تنمو بسرعة مثل Lovable الأوروبية، التي وصلت إلى 50 مليون دولار من الإيرادات السنوية، وBolt التي حققت 40 مليون دولار خلال خمسة أشهر فقط.

لكن إن كان هناك خاسر محتمل من هذه الصفقة، فهو Google Cloud، التي تستضيف حاليًا معظم تطبيقات Replit. فقد كانت Replit بمثابة “جوهرة” في شراكات Google، حتى أن الأخيرة قامت بتسليط الضوء على التعاون في محتواها الرسمي.

ومع ذلك، أوضحت Replit أن الاتفاق مع مايكروسوفت غير حصري، وأنها لا تُغادر Google Cloud بل تتوسع لدعم مستخدمي Azure أيضًا، ما يفتح الباب أمام اتفاقيات مماثلة قد تُبرمها مايكروسوفت مع منصات ترميز ذكي أخرى.