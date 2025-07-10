شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبير مسؤولى العمليات فى آبل جيف ويليامز يتقاعد هذا الشهر بعد مسيرة استمرت 30 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل يوم الثلاثاء أن جيف ويليامز، كبير مسؤولي العمليات (COO)، سيتنحى عن منصبه نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لتقاعده بعد مسيرة مهنية امتدت لما يقارب ثلاثة عقود داخل الشركة.

وقد تم تعيين صبيح خان، النائب الأول الحالي لرئيس قسم العمليات، ليخلف ويليامز في منصب المدير التنفيذي للعمليات (COO).

وفي بيان صحفي، أوضح ويليامز أن قراره بالتقاعد جاء لرغبته في قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأحفاد، مشيرًا إلى أنهم “خمسة حتى الآن… وما زالوا في ازدياد”، على حد تعبيره.

ورغم إعلان التقاعد، سيواصل ويليامز مهامه الإشرافية حتى نهاية العام، حيث سيظل يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي تيم كوك، ويواصل الإشراف على فريقي التصميم وApple Watch.

وبعد تقاعده الكامل، ستنتقل مهام الإشراف على التصميم لتكون تحت إدارة تيم كوك مباشرة.

ويُعتبر ويليامز أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمتهم في مسيرة آبل. فقد انضم إلى الشركة في أواخر التسعينيات، وساهم في إطلاق برامج الأيبود والآيفون، وكان له دور محوري في تطوير ساعة Apple Watch، إلى جانب قيادة فرق التصميم وعمليات التصنيع.

أما خلفه، صبيح خان، فيحمل خبرة طويلة في مجال سلاسل التوريد وعمليات الإنتاج العالمية، وقد لعب دورًا مهمًا في استقرار سلسلة التوريد الخاصة بآبل خلال تحديات جائحة كوفيد-19. ويُتوقع أن يواصل خان مسيرة ويليامز في ضمان كفاءة العمليات والتصنيع على نطاق عالمي.

يأتي هذا التغيير في وقت حساس بالنسبة لآبل، مع تنامي التحديات العالمية، ودخول الشركة في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع المختلط.