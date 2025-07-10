شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Windows 11 يصبح نظام التشغيل الأكثر استخدامًا بين أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

حققت مايكروسوفت إنجازًا هامًا في نظام التشغيل Windows 11، قبل أشهر من انتهاء دعم Windows 10 ، وعداد الإحصائيات الذي رصده تصنف الآن شركة Windows Central نظام التشغيل Windows 11 باعتباره نظام التشغيل المكتبي الأكثر استخدامًا بعد ما يقرب من أربع سنوات من إصداره، بنسبة 52% من السوق، مقارنة بـ 44.59% لنظام التشغيل Windows 10.

وأصبح ويندوز 11 نظام التشغيل الأكثر شيوعًا لألعاب الكمبيوتر في سبتمبر، إلا أن معدل استخدامه الإجمالي كان لا يزال أقل من ويندوز 10 حتى الآن.

كما كشفت بيانات مسربة في أكتوبر 2023 أن ويندوز 11 كان مستخدمًا من قبل أكثر من 400 مليون جهاز في ذلك الوقت، وهي وتيرة استخدام أبطأ من ويندوز 10 الذي استغرق عامًا واحدًا فقط للوصول إلى 400 مليون جهاز مقارنةً بفترة استخدام ويندوز 11 التي استمرت عامين.

ويعود جزء من بطء تبني نظام ويندوز 11 إلى متطلبات عديدة ، فبينما عرضت مايكروسوفت ترقية مجانية لمستخدمي ويندوز 10، تخلفت ملايين الأجهزة عن الركب بسبب متطلبات وحدة المعالجة المركزية والأمان الأكثر صرامة، وتحاول مايكروسوفت إقناع مالكي هذه الأجهزة بالتحديث للحصول على ويندوز 11، أحيانًا من خلال مطالبة بملء الشاشة .

ومن المقرر أن ينتهي دعم نظام ويندوز 10 في 14 أكتوبر، وقد كشفت مايكروسوفت مؤخرًا أنها ستقدم عامًا مجانيًا من تحديثات الأمان الإضافية للمستخدمين الذين يرغبون في تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي لويندوز ومزامنة مجلد المستندات مع OneDrive، وإذا لم ترغب في ذلك، فسيتعين عليك دفع 30 دولارًا أمريكيًا مقابل عام من التحديثات، أو استبدال 1000 نقطة من نقاط مكافآت مايكروسوفت.



