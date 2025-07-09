شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور نموذج أولى لهاتف جوجل بيكسل 10 يُظهر شريحة Tensor G5 والتصميم والان مع تفاصيل الخبر

من المرجح الإعلان عن سلسلة هواتف جوجل بيكسل 10 في 20 أغسطس، ولكن قبل ذلك، انتشرت الكثير من التسريبات والشائعات على الإنترنت، ومؤخرًا عُرض نموذج أولي مزعوم لهاتف بيكسل 10 على موقع مزاد صينى ، يتضمن الإعلان صورةً للوحة الأم المزعومة، بالإضافة إلى صور لهاتف بيكسل 10 الذكي، وتُظهر الصور التصميم الخلفي للهاتف، مع كاميرا خلفية ثلاثية، بما في ذلك مستشعر تقريب.

تسريب نموذج أولى لهاتف Google Pixel 10 عبر الإنترنت

وعُرض نموذج أولي للوحة رئيسية لهاتف جوجل بيكسل 10 على موقع جوفيش الصيني للمزادات، يُظهر العرض شريحة Tensor G5، ويزعم البائع أنها نموذج أولي للوحة رئيسية لهاتف بيكسل 10، بنظام EVT1.0 (اختبار التحقق الهندسي)، ونظام هندسى "مضمون .

وتتضمن القائمة صورًا لهاتف Pixel 10 المفترض، وتشير قائمة التشغيل السريع للهاتف، وملصق أسفل شريط الكاميرا يحمل اسم "DVT" (اختبار التحقق من التصميم)، إلى أنه جهاز في مرحلة التطوير المبكرة ، وتشير العلامة التجارية للنموذج الأولي إلى أن اللوحة الأم ربما تكون من هاتف Pixel 10 فعلي.

وتُظهر الصور المُصوّرة وحدة الكاميرا الخلفية على شكل حبة دواء في هاتف Pixel 10، وتُؤكد الشائعات السابقة التي تُشير إلى أن كاميرا مقربة ستُضاف إلى المستشعرين الرئيسي والفائق الاتساع، قد تُميّز إضافة عدسة كاميرا ثالثة الطراز الأساسي الجديد عن Pixel 9 ، علاوة على ذلك يبدو أن الهاتف القادم سيحتوي على شاشة مسطحة بحواف رفيعة وفتحة ثقب في الشاشة.

ومن المرجح، أن تُطرح سلسلة هواتف Pixel 10 لأول مرة في 20 أغسطس في حدث Made by Google، ومن المتوقع أن تتميز الهواتف بشريحة Tensor G5 الجديدة، ومودم MediaTek T900، ونظام Android 16، وقدرات ذكاء اصطناعي مُحسّنة.

مواصفات Pixel 10 (المتوقعة)

يُقال إن هاتف Pixel 10 الأساسي سيحمل بطارية بسعة 4970 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 29 واط والشحن اللاسلكي Qi2 بقوة 15 واط ، ومن المتوقع أن يتميز بشاشة عالية الدقة بالكامل (Full HD+) مقاس 6.3 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، أما الكاميرا الخلفية الثلاثية، فستأتي بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل بقياس 1/2.0 بوصة، ومستشعر بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر تقريب بصري جديد بدقة 10.8 ميجابكسل مع تكبير بصري 5x ، ومن المرجح أن يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت.

وقد يُطرح هاتف جوجل بيكسل 10 بألوان فروست، وإنديجو، وليمونجراس، وأوبسيديان، بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، ويُقال إن بيكسل 10 برو وبيكسل 10 برو إكس إل سيتوفران بألوان اليشم، وحجر القمر، والأوبسيديان، والبورسلين، بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ومن المتوقع طرح بيكسل 10 برو فولد بألوان اليشم وحجر القمر، بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.