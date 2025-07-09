تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch 8 Classic في حدث Unpacked

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حدث Unpacked السنوي، كشفت سامسونج النقاب عن ساعتها الذكية المميزة Galaxy Watch 8 Classic، التي تأتي بتصميم كلاسيكي أنيق مع العديد من التحسينات والتقنيات الجديدة. تعود الساعة الكلاسيكية إلى الواجهة بعد غياب، وتأتي هذه المرة بميزات استثنائية تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم.

أبرز مميزات Galaxy Watch 8 Classic:

التصميم والعرض: شاشة بحجم 1.3 بوصة بدقة 327 نقطة في البوصة، مع سطوع يصل إلى 3000 نيت، مما يجعلها واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

إطار دوار مميز (Rotating Bezel) يتيح التنقل بين الواجهات بسهولة دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

زر سريع جديد (Quick Button) للوصول الفوري للتطبيقات والميزات المفضلة. الأداء والتخزين: معالج Exynos W1000 مع 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

سعة تخزين 64 جيجابايت، ضعف سعة النموذج القياسي (32 جيجابايت). البطارية والمقاومة: بطارية بسعة 445 مللي أمبير/ساعة، أكبر من النموذج القياسي.

مقاومة للماء والغبار بتصنيف IP68 و5 ATM، مما يجعلها مناسبة للسباحة والأنشطة المائية. الميزات الصحية: ميزة جديدة لقياس مؤشر مضادات الأكسدة (Antioxidant Index)، التي تقيس مستويات الكاروتينويد في الجسم لمساعدة المستخدمين على مراقبة صحتهم الغذائية.

دعم Google Gemini للذكاء الاصطناعي. التوفر والسعر: متوفرة بلونين: أسود وأبيض.

السعر في أوروبا: 529 يورو للنسخة الأساسية، و579 يورو للنسخة مع دعم LTE.

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