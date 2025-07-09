شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليل فى عز الضهر.. مصر تشهد أطول كسوف كلى للشمس هذا القرن فوق سماء الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير عن حدوث كسوف كليًا للشمس لمدة ست دقائق، وسيغمر سماء الظهيرة بظلام لم يسبق له مثيل، وذلك في 2 أغسطس لعام 2027، ويتسبب الكسوف الكلي النادر للشمس في حدوث ظلام كامل للسماء وقت الظهيرة لمدة 6 دقائق و23 ثانية مذهلة، حيث ستختفي الشمس تمامًا، محولةً ضوء النهار إلى شفق غامض لن يُرى مرة أخرى لما يقرب من قرن.

لماذا ستحطم مدة كسوف الشمس لعام 2027 الأرقام القياسية؟

ويتميز هذا الكسوف الكلي للشمس بطوله الاستثنائي، فمعظم الكسوفات الكلية تستمر لأقل من ثلاث دقائق، لكن هذا الكسوف سيغرق أجزاءً من العالم في ظلام دامس لأكثر من ضعف هذه المدة، فإنه عرض سماوي لا شك أنه سيثير الإعجاب والدهشة.

ما سبب هذه الظاهرة المذهلة؟

تكمن الإجابة في محاذاة كونية نادرة لثلاثة عوامل، و أولًا، ستكون الأرض في الأوج، وهي أبعد نقطة لها عن الشمس، مما يجعل الشمس تبدو أصغر، وثانيًا، سيكون القمر في نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة له من الأرض، لذا سيبدو أكبر حجمًا في السماء، و ثالثًا، سيتخذ ظل القمر مسارًا بالقرب من خط الاستواء، متحركًا بشكل أبطأ ومُطيلًا مدة الكسوف الكلي.

هذا المزيج من الظروف يسمح للظل بالبقاء لفترة أطول من المعتاد، مما يوفر تجربة آسرة للمراقبين على طول مساره، وتتبع ظل القمر من جبل طارق إلى البحر الأحمر.

ويكشف مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، أن الكواكب العملاقة أكثر شيوعًا وتنوعًا في مجرة درب التبانة مما كان يُعتقد سابقًا، وسيبدأ مسار الكسوف الكلي فوق المحيط الأطلسي ويمتد عبر مضيق جبل طارق وجنوب إسبانيا وشمال إفريقيا، ويمتد إلى شبه الجزيرة العربية قبل أن يتلاشى فوق المحيط الهندي.

وهذا المسار، الذي يبلغ عرضه حوالي 170 ميلًا، يعبر مناطق مكتظة بالسكان، مما يجعل الكسوف متاحًا لملايين الأشخاص.

وفي جنوب إسبانيا، ستشهد مدن مثل قادس وملقة ظلامًا دامسًا لأكثر من 4 دقائق وتقع مدينتا طنجة وتطوان المغربيتان مباشرةً في شريط الظل المركزي، وبالقرب من بنغازي في ليبيا، ستستمر السماء المظلمة قرابة 5 دقائق، أما أطول فترة رؤية فستكون بالقرب من مدينة الأقصر التاريخية في مصر، حيث سيمتد الظلام لأكثر من 6 دقائق.

وبعد ذلك، يستمر الظل عبر مدينتي جدة ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وينتهي الكسوف فوق أجزاء من اليمن والصومال قبل أن يختفي، وحتى في إيطاليا، سيُغطي كسوف جزئي المناطق الجنوبية وجزيرة لامبيدوزا، ليقترب من التغطية الكاملة.

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وهذا الكسوف الشمسي ليس مجرد حدث فلكي؛ إنه احتفال عالمي يمزج العلم والثقافة والاستكشاف، عندما تُظلم السماء، سيتشارك الناس من بلدان مختلفة نفس اللحظة العابرة تحت سماء واحدة استثنائية.

تُخطط عدة مواقع على طول المسار لفعاليات خاصة، وستبث مدينة الأقصر البث المباشر من معابد الكرنك القديمة، بينما ستستضيف مدينة قادس ورش عمل علمية تعليمية لإلهام العقول الشابة.

ونصح الخبراء المواطنين بحماية العين بنظارات شمسية معتمدة تلبي معيار السلامة ISO 12312-2، مع ضرورة الحرص على الوصول مبكرًا لاختيار مكان المشاهدة الأمثل، وأحضر معك الضروريات كالماء، وواقي الشمس، وقبعة نظرًا لحرارة أغسطس.

وأكد الباحثون أن هذا الحدث طويلًا - ولن يحدث كسوف الشمس التالي الذي يستمر لهذه المدة الطويلة إلا عام 2114.