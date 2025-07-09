شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تتيح إنشاء خلفيات محادثات بالذكاء الاصطناعى عبر "ميتا".. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات محادثات بتقنيات الذكاء الاصطناعى، باستخدام أدوات "ميتا"، وتتوفر الميزة حاليًا لمجموعة محدودة من المستخدمين، على أن يتم توسيع نطاقها تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب ما أورده موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، بدأت مجموعة من المستخدمين في اختبار هذه الميزة الإبداعية التي تتيح تصميم خلفيات محادثات مخصصة عبر الذكاء الاصطناعي، وتهدف الميزة إلى تقديم تجربة أكثر تخصيصًا وابتكارًا في مظهر المحادثات.

يمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال إعدادات تخصيص المظهر داخل إعدادات المحادثة، وبمجرد الدخول إلى قسم "الخلفيات"، يظهر خيار جديد يسمح بإنشاء خلفية باستخدام "ميتا للذكاء الاصطناعي".

عند اختيار هذا الخيار، تظهر نافذة لكتابة وصف نصي للصورة التي يرغب المستخدم في إنشائها، يمكن إدخال وصف بسيط أو خيالي، ليقوم الذكاء الاصطناعي من "ميتا" بتحليل الطلب وإنشاء عدة اقتراحات لخلفيات بناءً على الوصف المدخل.

تعرض الخلفيات الناتجة داخل واجهة تمرير سهلة الاستخدام، تتيح معاينتها واحدة تلو الأخرى، يمكن للمستخدمين النقر على أي خلفية لمشاهدتها في شكلها الكامل ضمن واجهة المحادثة، وفي حال لم تكن أي من الصور مناسبة، يمكن تعديل الوصف النصي أو طلب مجموعة جديدة تمامًا من الخلفيات.

يسمح تعديل الوصف بتخصيص أدق لأسلوب الخلفية وعناصرها ومكوناتها، لضمان توافقها مع ذوق المستخدم.

بعد اختيار خلفية مفضلة، لا يقتصر الأمر على استخدامها كما هي. تقدم "ميتا" خيارًا إضافيًا لتحسين الصورة، يتيح للمستخدمين تعديل عناصر معينة مثل الألوان، أو إضافة/إزالة مكونات من الخلفية، أو تحسين تفاصيلها البصرية.

توفر هذه المرحلة النهائية مستوى متقدمًا من التخصيص، يمنح المستخدم حرية كاملة في تصميم خلفية تعكس ذوقه الشخصي وتتناسب مع طبيعة المحادثات.