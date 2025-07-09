تكنولوجيا: Galaxy Z Fold7 من سامسونج: نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق ‘Galaxy Z Fold7’، الجهاز الذي يجمع بين روعة تصميم ‘Galaxy’ وتقنيات الكاميرا وابتكارات الذكاء الاصطناعي، في أنحف وأخف هاتف ضمن سلسلة ‘Galaxy Z Fold’ حتى الآن. ويقدّم ‘Galaxy Z Fold7’ أداءً فائقاً وتجربة استخدام تضاهي فئة هواتف ‘Ultra’ الذكية، مع مستويات جديدة من الكفاءة والإنتاجية بفضل شاشة أكبر تمنح المستخدمين تجربة غامرة عند فتح الجهاز. ومع واجهة ‘One UI 8’ الجديدة التي تشكّل الأساس، يدمج الهاتف تقنيات ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط تم تحسينها خصيصاً لتناسب تصميم الهاتف القابل للطي.

وقال تي إم روه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لقسم تجربة الأجهزة في شركة سامسونج للإلكترونيات: “يجمع هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ بين تقنيات ‘Galaxy AI’ والمكونات القوية لتقديم تجربة استخدام أكثر تطوراً. ويمثّل هذا الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للطي مرحلة جديدة تجمع بين التصميم والهندسة، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي صُممت خصيصاً لتلائم تصميمه الفريد القابل للطي. إنه يمنح المستخدمين التجربة المتكاملة التي يتطلعون إليها، والتي تجمع بين القوة والتجربة الشيقة والتفاعل والذكاء، وسهولة الحمل في جهاز واحد.”

تصميم نحيف وأداء فائق

أنحف وأخف هاتف ‘Galaxy Z Fold’ على الإطلاق

صُمم ‘Galaxy Z Fold7 لمن يبحثون عن تجربة استخدام مثالية أثناء التنقل، تجمع بين سهولة الحمل والقوة والمرونة التي توفرها الشاشة الكبيرة القابلة للطي في جهاز واحد فقط. وبفضل تصميمه فائق النحافة والخفة، والشاشة الخارجية الواسعة، يقدّم ‘Galaxy Z Fold7’ تجربة استخدام سلسة أثناء التنقل، تجعل من الكتابة وتصفح المحتوى مهمة مريحة وسهلة حتى عندما يكون الجهاز مطوياً.

بوزن لا يتجاوز 215 غراماً ، يُعد ‘Galaxy Z Fold7’ الأخف وزناً حتى من ‘Galaxy S25 Ultra’ .

يبلغ سُمك ‘Galaxy Z Fold7’ حوالي 8.9 مم عند الطي، و4.2 مم فقط عند فتحه .

تأتي الشاشة الخارجية بقياس 6.5 بوصة من نوع ‘Dynamic AMOLED 2X’، بشاشة أعرض بفضل نسبة العرض الجديدة . 21:9

الشاشة الأوسع على الإطلاق في هواتف ‘Galaxy’

عند فتحه، يتحوّل ‘Galaxy Z Fold7’ إلى أكثر من مجرد هاتف ذكي حيث يتحوّل إلى جهاز مختلف تماماً، ويكشف عن شاشة واسعة تقدّم مساحة عمل موسعة لتحرير المحتوى، وإنجاز المهام المتعددة، وتجربة مشاهدة غامرة، بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من قدرات ‘Galaxy AI’. وتأتي الشاشة الرئيسية في ‘Galaxy Z Fold7’ أكبر بنسبة 11% مقارنة بالجيل السابق، ما يتيح مساحة عرض إضافية لتحرير المحتوى وتشغيل عدة تطبيقات في آن واحد .والشاشة الرئيسية بقياس 8 بوصات من نوع ‘Dynamic AMOLED 2X’، تقدّم تبايناً غنياً، ودرجات أسود حقيقية، وتفاصيل نابضة بالحياة، بدءًا من مشاهدة الأفلام إلى أداء المهام المتعددة بسلاسة.

تأتي الشاشة الرئيسية بقياس 8 بوصة من نوع ‘Dynamic AMOLED 2X’ ، وتقدّم تبايناً فائق الوضوح، ودرجات لون أسود حقيقية، وتفاصيل نابضة بالحياة، ما يجعل كل شيء يبدو أكثر وضوحاً، بدءًا من مشاهدة الأفلام إلى أداء مهامهم المتعددة بسهولة.

وتقدّم ما يجعل كل شيء يبدو أكثر وضوحاً، بدءًا من مشاهدة الأفلام إلى أداء مهامهم المتعددة بسهولة. بفضل تقنية ‘Vision Booster’ ومستوى سطوع يصل إلى 2,600 شمعة، تبقى شاشة ‘Galaxy Z Fold7’ مرئية بوضوح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

أناقة في التصميم، وقوة في التحمل

على الرغم من نحافته وخفة وزنه، صُمم ‘Galaxy Z Fold7’ ليمنح المستخدمين الراحة أثناء التنقل يومياً. سواء عند الطي المتكرر أو وضعه في الحقيبة. فقد تم تصميمه لتحمّل الاستخدام اليومي لفترات طويلة، بفضل مفصل ‘Flex’ المعاد تصميمه وشاشة قابلة للطي.

يتميّز مفصل ‘Armor FlexHinge’ بأنه أنحف وأخف ، وذلك بفضل تصميمه المحسن الذي يشبه شكل قطرة الماء، وبنية داخلية متعددة المسارات تقلّل من وضوح الخطوط في مكان الطي، وتعزز المتانة من خلال توزيع الضغط بشكل متوازن.

بفضل تصميمه المحسن الذي يشبه شكل قطرة الماء، وبنية داخلية متعددة المسارات تقلّل من وضوح الخطوط في مكان الطي، وتعزز المتانة من خلال توزيع الضغط بشكل متوازن. تم تصنيع الشاشة الخارجية من زجاج ‘Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2’ ، وهو نوع جديد من الزجاج السيراميكي يحتوي على بلورات دقيقة داخل بنيته، ما يعزز المتانة والقدرة على مقاومة التشققات، ويوفّر حماية قوية ضمن تصميم فائق النحافة.

وهو نوع جديد من الزجاج السيراميكي يحتوي على بلورات دقيقة داخل بنيته، ما يعزز المتانة والقدرة على مقاومة التشققات، ويوفّر حماية قوية ضمن تصميم فائق النحافة. الإطار ووحدة المفصل مصنوعان من ‘Armor Aluminum’ المتقدّم، ما يرفع مستوى الصلابة والمتانة بنسبة %10.

ما يرفع مستوى الصلابة والمتانة بنسبة %10. أُعيد تصميم الشاشة الرئيسية لتكون أنحف وأخف وأكثر صلابة، وذلك من خلال إدراج طبقة من التيتانيوم، وزيادة سُمك زجاج ‘UTG’ فائق النحافة بنسبة 50%، ما يجعلها أكثر تحملًا.

أقوى معالج مخصّص لهواتف ‘Galaxy’

يعمل هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ بمعالج هو الأقوى ضمن أجهزة ‘Galaxy’، وقد تم تطويره خصيصاً لجعل مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز مثل الترجمة الفورية وتحرير الصور التوليدي أسرع وأكثر سلاسة.

يعزز معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy’ الأداء بنسبة 41% في وحدة المعالجة العصبية، و38% في وحدة المعالجة المركزية، و26% في وحدة الرسومات مقارنةً بالجيل السابق. وتتيح هذه القوة لهاتف ‘Galaxy Z Fold7’ معالجة المزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي على الجهاز مباشرةً، دون أي تراجع في الأداء.

كاميرا واسعة بدقة 200 ميجابكسل لتفاصيل مذهلة وصور فائقة الوضوح

يقدّم هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ تجربة التصوير الاحترافية الرائدة من ‘Galaxy’ ضمن فئة الهواتف القابلة للطي، من خلال دمج مكوّنات تصوير متقدّمة مع معالجة ذكية للحصول على نتائج مبهرة. وتلتقط الكاميرا عالية الدقة صوراً عالية الدقة تفاصيل مذهلة، وتُظهر ألواناً نابضة بالحياة، مع إبراز أدق التفاصيل بطريقة تحاكي الواقع. كما تعمل تقنيات التصوير المعزّزة بالذكاء الاصطناعي على تحسين الإضاءة وجودة الصورة تلقائياً، لتمنح المستخدمين صوراً ومقاطع فيديو نابضة بالحيوية وواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

لأول مرة في سلسلة ‘Galaxy Z’، يأتي الهاتف بكاميرا واسعة بدقة 200 ميجابكسل، تلتقط تفاصيل أكثر بأربعة أضعاف، وتنتج صوراً أكثر سطوعاً بنسبة 44%.

الكاميرا ذات الزاوية الواسعة بدقة 10 ميجابكسل (100 درجة) على الشاشة الرئيسية توسّع الإطار، ما يسهّل على المستخدمين التقاط صور سيلفي جماعية، وتوثيق مزيد من اللحظات العزيزة عند فتح الهاتف.

محرّك المعالجة البصرية الجديد ‘ProVisual Engine’ من سامسونج يسرّع معالجة الصور، ما يعزز وضوح الصور والفيديو وجودة التفاصيل.

تستخدم ميزة ‘Night Video’ الذكاء الاصطناعي لفصل العناصر المتحركة عن الخلفية، ما يقلّل من التشويش في الإضاءة المنخفضة. وتوفر تقنية ‘10-bit HDR’ عمق ألوان أعلى، ما ينتج صوراً وفيديوهات بألوان أغنى وتباين أعمق وتفاصيل أكثر واقعية.

جميع أدوات الإبداع بين يديك… على شاشة أكبر

يضع ‘Galaxy Z Fold7’ استوديو إبداعياً احترافياً متكاملاً في متناول يديك، بفضل أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصمّمة خصيصاً للاستفادة من شاشته الكبيرة. ويمكنك التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة ثم تعديلها بسهولة. وبدءًا من إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور أو تقليل الضوضاء من تسجيلات الأماكن العامة، يمكنك إجراء تعديلات بجودة الاستوديو بخطوات بسيطة. وتتيح الميزات الذكية وسهلة الاستخدام في ‘Galaxy Z Fold7’ تحويل الصور ومقاطع الفيديو إلى محتوى احترافي ودون الحاجة إلى أدوات إضافية.

ستبدو اللقطات مثالية مع ميزة ‘Photo Assist’، التي تتيح نقل العناصر أو مسحها أو تكبيرها، بالإضافة إلى ضبط الزوايا وملء الخلفيات بدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يمكن للمستخدمين التقاط تعابير نابضة بالحياة، بما في ذلك صور الحيوانات الأليفة باستخدام [13]‘Portrait Studio’، وتحسين صورهم من خلال ميزة ‘Generative Edit’ المحسّنة من ‘Galaxy’.

وتتيح القدرة على إزالة العناصر المشتتة وملء الخلفيات بسهولة جعل ‘Generative Edit’ من الميزات المفضلة، وهي الآن أكثر ذكاءً مع ميزة ‘Suggest Erases’ الجديدة، التي تحدد الأشخاص المارّة وتتيح إزالتهم بضغطة زر.

تتيح ميزة ‘Side-by-Side Editing’ مع ‘Show Original’ مقارنة الصور الأصلية والمعدّلة جنباً إلى جنب على الشاشة الكبيرة، ما يسهل اتخاذ قرارات التعديل.

كما أصبحت ميزة [14]‘Audio Eraser’ أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، حيث باتت تتوفر كخيار مباشر في تطبيق المعرض، وتقوم تلقائياً باكتشاف الضوضاء في الخلفية غير المرغوب فيها، مثل صوت الرياح أو السيارات، وإزالتها من تسجيلات الفيديو.

تجربة ‘Altra AI’

عصر جديد من ‘Galaxy AI’ على شاشة كبيرة

يوظّف هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ الشاشة القابلة للطي لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي ما يوفّر تجربة استخدام ذكية تتكيّف مع احتياجات المستخدمين وتعمل بانسيابية وكفاءة. وبفضل واجهة ‘One UI 8’ الجديدة، التي تتميز بفهم أسلوب المستخدم وتستجيب تلقائياً، يتيح تصميم الهاتف المرن وشاشته الواسعة طريقة أكثر مرونة وسلاسة للتفاعل مع ميزات ‘Galaxy AI’. ولم يعد المستخدم بحاجة إلى التنقّل المستمر بين التطبيقات والشاشات، إذ أصبح بإمكانه العمل والإبداع ضمن مساحة واحدة ودون انقطاع.

صُممت واجهة ‘One UI 8’ لتعمل كمساعد ذكي متعدد الوسائط، حيث تدمج بسلاسة بين تعدد المهام على الشاشة الكبيرة والأدوات الذكية التي تفهم ما يكتبه المستخدم، وما يقوله، وحتى ما يراه. وبفضل الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وطبقات الخصوصية المدمجة، يتحول ‘Galaxy Z Fold7’ إلى مساعد شخصي ذكي وآمن، جاهز لتقديم المساعدة في أي وقت ومن أي مكان.

يأتي الهاتف مزوداً بواجهة ‘One UI 8’ الجديدة على نظام ‘Android 16’، ليقدّم أحدث منصة ذكاء اصطناعي من سامسونج على الأجهزة القابلة للطي، ويوفر تجربة ‘Android’ الجديدة مباشرة من لحظة تشغيل الجهاز.

تم تعزيز ميزة’Gemini Live’ بدعم الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، ما يسمح بفهم ما يراه المستخدم وما يسمعه ويقوله، ما يُتيح له كتابة أو إعطاء أوامر صوتية لطرح أسئلة مرتبطة بالمحتوى المعروض، والحصول على إجابات فورية من دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات. وبفضل إمكانية مشاركة الكاميرا في ‘Gemini Live’، يمكن للمستخدم ببساطة عرض ما يشاهده على الشاشة أو عبر الكاميرا، وطرح الأسئلة للحصول على معلومات فورية.

مع ميزة ‘Circle to Search’، تظهر نصائح الألعاب في الوقت والمكان المناسبين. ما على المستخدم رسم دائرة حول العنصر على الشاشة للحصول على نتائج ونصائح فورية ضمن نافذة تضمن تجربة متواصلة دون انقطاع.

ومن خلال تحسين ‘Galaxy AI’ للشاشات الكبيرة، يقدّم هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ تجربة تتيح الاستفادة القصوى من الشاشة القابلة للطي لتعزيز الإنتاجية. وتعرض ميزة ‘AI Results View’ نتائج أدوات الذكاء الاصطناعي في نافذة جانبية دون حجب المحتوى الأصلي. ويمكنك سحب وترك المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي من صور ونصوص مباشرة من واجهة ‘Multi Window’. كما تساعد أدوات مثل [19]‘Drawing Assist’ و’Writing Assist’ [20] على نقل الأفكار والمرئيات بسلاسة، لتجربة إبداعية أكثر مرونة.





حماية متطورة لهواتف المستقبل

مع تطور تجارب الأجهزة المحمولة لتصبح أكثر ذكاءً وترابطاً، تعمل سامسونج على تعزيزو الأُسس التي تحمي هذه التجارب، من خلال طرح وسائل حماية جديدة للذكاء الاصطناعي على الجهاز، وتوسيع قدرات الكشف عن التهديدات عبر الأجهزة، وتعزيز أمان الشبكات باستخدام التشفير المقاوم للحوسبة الكمومية. وتوفّر واجهة ‘One UI 8’ خصوصية محسنّة لتجارب الذكاء الاصطناعي الشخصية، بفضل ميزة [21]‘KEEP’ (Knox Enhanced Encrypted Protection) الجديدة. والتي تنشئ بيئات تخزين مشفّرة ومخصصة للتطبيقات ضمن المنطقة الآمنة في ذاكرة الجهاز، ما يضمن وصول كل تطبيق فقط إلى معلوماته الحساسة دون غيرها. ومع ‘One UI 8’، تواصل سامسونج تطوير ‘Knox Matrix’ لتقديم حماية أكثر استباقية وسهولة في الاستخدام ضمن منظومة ‘Galaxy’. وبالإضافة إلى ذلك، وضمن التزامها المتواصل بتوفير أمان مقاوم للحوسبة الكمومية، تقوم سامسونج بدمج التشفير بعد الكمومي في ميزة [22]‘Secure Wi-Fi’، ما يعزز أمان عملية تبادل المفاتيح ضمن الاتصالات المشفّرة، ويوفر خصوصية قوية حتى عبر الشبكات العامة.

موعد الإطلاق والعروض

سيتوفر هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ للطلب المسبق اعتباراً من 9 يوليو، على أن يبدأ التوفّر الرسمي في في 25 يوليو. ويأتي الهاتف بألوان الأسود اللامع، أزرق شادو الأحمر المرجاني، بالإضافة إلى النعناع الأخضر المتوفر حصرياً عبر متجر سامسونج الإلكتروني.

ولراحة بال إضافية، تقدّم ‘Samsung Care+’ تغطية شاملة للحوادث العرضية، وخدمات الإصلاح والاستبدال. كما أطلقت سامسونج نادي ‘Galaxy Club’ الجديد لعشاق أحدث الابتكارات التقنية، ما يتيح لهم الاستمتاع بأحدث الأجهزة دائماً.

احصل على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في باقة ‘Google AI Pro’ وسعة تخزين سحابية تصل إلى 2 تيرابايت عند شراء ‘Galaxy Z Fold7’.