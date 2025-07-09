تكنولوجيا: Galaxy Z Fold7 يصل بأكبر تحديث في تاريخ سلسلة هواتف سامسونج القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وجدت سامسونج نفسها في الفترة الأخيرة متأخرة في سباق الهواتف القابلة للطي، بعدما تفوقت العديد من العلامات التجارية الصينية في تقديم أجهزة بمواصفات أفضل من حيث العتاد، مع الحفاظ على نفس المستوى من التميز في البرمجيات.

إلا أن الشركة الكورية الجنوبية عادت بقوة هذا العام عبر هاتف Galaxy Z Fold7، الذي يُعد أكبر تحديث تشهده السلسلة منذ سنوات، بفضل شاشاته الأكبر، وتصميمه الأنحف، وكاميرته الرئيسية الجديدة بدقة 200 ميجابكسل.

يبلغ وزن Galaxy Z Fold7 نحو 215 جرامًا، أي أقل من وزن هاتف Galaxy S25 Ultra، وأخف بـ 24 جرامًا من الإصدار السابق Z Fold6. وقد ساهم الإطار المصنوع من ألومنيوم Armor، والمفصلة الجديدة Armor FlexHinge، في تقليل سمك الهاتف ليصل إلى 8.9 مم عند الطي، و4.2 مم فقط عند الفتح.

وبهذه الأبعاد، أصبح الهاتف منافسًا مباشرًا لأحدث الأجهزة القابلة للطي من الصين مثل Honor Magic V5 وVivo X Fold5. لكن التصميم ليس هو التحديث الوحيد، فقد زُوّد الهاتف أيضًا بأكبر شاشات في تاريخ السلسلة.

أصبحت الشاشة الرئيسية بقياس 8.0 بوصة، بينما الشاشة الخارجية أصبحت 6.5 بوصة، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، مما يجعل استخدامها أكثر راحة في الكتابة والتصفح.

يستخدم الهاتف شاشات Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 2,600 نتس. وتحمل الشاشة الخارجية طبقة حماية Gorilla Glass Ceramic 2، مع كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل.

أما الشاشة الداخلية فزُوّدت بجيل جديد من زجاج سامسونج فائق النحافة (UTG) بسُمك يزيد بنسبة 50٪ مقارنة بالإصدار السابق. واستغنت سامسونج عن الكاميرا المدمجة أسفل الشاشة، واستبدلتها بفتحة تقليدية تحتوي على كاميرا بدقة 10 ميجابكسل. ومن الملاحظ أيضًا أن دعم قلم S Pen قد تم إزالته في هذا الإصدار.

لا يزال الهاتف يحمل تصنيف IP48 لمقاومة الماء والغبار، مع واجهة خلفية محمية بطبقة Gorilla Glass Victus 2. وعلى مستوى التصوير، زوّدت سامسونج الهاتف بمستشعر ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل، وهو نفسه الموجود في هاتف S25 Ultra، ويأتي بقياس 1/1.3 بوصة وفتحة عدسة f/1.7 مع دعم التثبيت البصري OIS. وترافقه عدسة تليفوتو بدقة 10 ميجابكسل (ببُعد بؤري 67 مم)، وعدسة فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل (12 مم).

من حيث الأداء، اعتمدت سامسونج على معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، مدعومًا بخيارات 12 أو 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ومساحة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت. ويحصل الهاتف على تحديثات في الاتصال، منها دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4.

على جانب البرمجيات، يعمل الجهاز بواجهة One UI 8 المبنية على Android 16، مع حزمة Galaxy AI الكاملة. وتعد سامسونج المستخدمين بسبع تحديثات رئيسية لنظام أندرويد وسبع سنوات من التحديثات الأمنية. ويحصل المستخدمون على 6 أشهر مجانية من خدمة Google AI Pro Tier.

رغم هذه التحسينات الكبيرة، إلا أن البطارية ما زالت بسعة 4,400 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

يأتي Galaxy Z Fold7 بأربعة ألوان: الأزرق الداكن (Blue Shadow)، الفضي (Silver Shadow)، الأسود (Jet Black)، والنعناعي (Mint)، وهو لون حصري للشراء من موقع سامسونج الرسمي.

أما من ناحية السعر، فتبدأ نسخة 12/256 جيجابايت من 2000 دولار / 2100 يورو / 1800 جنيه إسترليني، بينما يصل سعر نسخة 16 جيجابايت و1 تيرابايت إلى 2420 دولار / 2520 يورو / 2100 جنيه إسترليني. وقد بدأت الحجوزات المسبقة بالفعل، على أن تبدأ المبيعات المفتوحة في 25 يوليو.

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