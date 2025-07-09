تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن سلسلة ساعات Galaxy Watch8: راحة متكاملة في جميع الأوقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن ساعتي ‘Galaxy Watch8’ و’Galaxy Watch8 Classic’ ، مُرسخةً بذلك الهوية التصميمية المميزة لمجموعة ساعات ‘Galaxy Watch’. وتعتمد هذه السلسلة من الساعات على تصميم ‘Galaxy Watch Ultra’ المريح، وتشمل الطراز الأنحف والأكثر راحة في تاريخ ساعات ‘Galaxy’ على الإطلاق ، ما يسهّل مراقبة الصحة بشكل مستمر. وتتميز سلسلة ‘Galaxy Watch8’ بملاءمتها لأنماط حياة الأفراد المتنوعة، وتشمل ميزات متطورة، ما يرسّي معايير جديدة للأناقة ويقدم تجارب صحية مخصصة.

وقال تي إم روه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لقسم تجربة الأجهزة في شركة سامسونج للإلكترونيات: “نحن ملتزمون بتمكين مليارات الأشخاص من العيش بأسلوب حياة أكثر صحة من خلال تقنياتنا المبتكرة. وبفضل جمعها بين التصميم العملي وتقنيات الاستشعار المتقدمة والتجربة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمثل سلسلة ‘Galaxy Watch8’ نقطة انطلاق لحياة أكثر صحة واتصالاً، ما يُسهّل اتخاذ خطوات فعالة نحو رفاهية المستخدمين”.

إعادة تصميم شاملة من الداخل والخارج لتحقيق أقصى درجات الصحة والعافية

ومن خلال إعادة تصور التصميم والوظائف، توفر سلسلة Galaxy Watch8 راحة استثنائية مع أداء رائد في المجال، ما يجعلها الرفيق المثالي لأسلوب الحياة الصحي اليومي. وأصبح التصميم المبتكر على شكل وسادة، الذي تم تقديمه مع Galaxy Watch Ultra، السمة المميزة لجميع ساعات Galaxy. ولتحقيق أنحف تصميم حتى الآن، تم إعادة تصميم الهيكل الداخلي لساعة لـ Galaxy Watch8 بشكل كامل، وتحسين قدرة تركيب المكونات بنسبة 30%، ما ساهم في تقليل السُمك بنسبة 11%. ومع نظام ‘Dynamic Lug’، يتواءم التصميم بسلاسة مع المعصم، ما يوفر راحة أكبر وثباتاً محسناً لدقة أفضل في تتبع الصحة.

ويجمع تصميم Galaxy Watch8 الأنيق بين الجماليات والأداء الاستثنائي. وحتى في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس الساطعة، تكون الشاشة أكثر سطوعاً بنسبة 50% مع سطوع ذروة يبلغ 3000 شمعة لتعزيز الرؤية، وتضمن البطارية المُحسّنة مواكبة الساعة لأنماط الحياة النشطة. وعلاوة على ذلك، يوفر نظام GPS ثنائي التردد نتائج أكثر تفصيلاً ودقةً لتحديد الموقع، بينما يوفر معالجنا الأقوى بتقنية 3 نانومتر أداءً أسرع وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. وبفضل مستشعر ‘BioActive’ المتقدم الذي يُتيح رؤى صحية أعمق وأكثر دقة، تُساعد سلسلة ‘Galaxy Watch8’ على توفير صورة شاملة عن صحتك.

خصائص تحفزك لممارسة عادات صحية مستدامة

ويُعتبر النوم مرآة لصحتك العامة، حيث تساهم كل ليلة هادئة في استعادة جسدك وعقلك لنشاطهما في اليوم التالي. ولذلك، تواصل سامسونج تطوير تجربة النوم، مقدمةً برامج توجيه مخصصة تساعدك في خلق بيئة نوم مثالية، بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف علامات انقطاع النفس النومي المتوسطة والشديدة. وعلاوة على ذلك، تأتي سلسلة ‘Galaxy Watch8’ بميزات صحية جديدة ومبتكرة ضمن تطبيق ’Samsung Health’، ما يساعدك على تبني عادات صحية من خلال رؤى فورية تحفيزية تشمل النوم، والتغذية، والتمارين الرياضية.

وتتيح لك ميزة ’Bedtime Guidance’ قياس ‘إيقاع الساعة البيولوجية’ الخاص بك لتقديم توصيات حول الوقت الأمثل للنوم، ما يضمن لك الاستيقاظ نشيطاً في صباح اليوم التالي. وفي الوقت نفسه، يسهم قياس الحمل الوعائي في متابعة مستويات الضغط على نظامك الوعائي خلال ساعات النوم. ومن خلال توفير رؤى شاملة حول عوامل نمط الحياة، مثل النوم، والضغط النفسي، والنشاط البدني، تساعدك هذه الميزات في اتباع نهج متكامل لإدارة صحتك بشكل فعال.

وتقدم سلسلة ‘Galaxy Watch8’ ابتكاراً جديداً غير مسبوق في عالم الساعات الذكية مع إدخال مؤشر مضادات الأكسدة ، الذي يتيح لك قياس مستويات الكاروتينات في غضون خمس ثوانٍ فقط. وتساعدك هذه الميزة على اتخاذ قرارات واعية بشأن نمط حياتك لشيخوخة صحية.

وسواء كنت مبتدئاً في عالم الجري أو تمتلك خبرة واسعة، تقدم لك سلسلة ‘Galaxy Watch8’ رؤى مُخصّصة حول اللياقة البدنية لتحفيزك في الأوقات التي تحتاج فيها إلى دعم إضافي. وتقوم ميزة ‘Running Coach’ بتقييم مستوى لياقتك من 1 إلى 10، وتطوير خطة تدريب مخصصة تتضمن إرشادات فورية ونصائح تحفيزية.

ومع ميزة ‘Together’ المحدثة التي أصبحت تدعم الآن نشاط الجري، يمكنك إضفاء روح التحدّي لرحلتك الرياضية من خلال تحدي الأصدقاء والعائلة.

وإذا كانت مستويات التوتر مرتفعة لديك باستمرار، ستقوم ميزة ‘High Stress Alert’ بإشعارك على الفور، ما يمنحك الفرصة لأخذ استراحة تساعدك في إدارة توترك بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تتبع اليقظة الذهنية باستخدام ‘Mindfulness Tracker’ تسجيل حالتك المزاجية وتلقي إرشادات حول تمارين التنفس التي تهدف إلى تخفيف التوتر بكل سهولة.

علاوة على ذلك، يقدم لك نظام ’Energy Score’ لتقييم الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمحة شاملة عن مستوى طاقتك، حيث يدمج بين مقاييس الطاقة البدنية والنفسية، ما يمكنك من الاستمتاع بحياة صحية.

تفاعل أسهل مع الساعة مع ‘Wear OS’ و ‘Gemini’

وطُوّرت سلسلة ‘Galaxy Watch8’ بالتعاون الوثيق مع ‘Google’، وهي أول ساعة ذكية مزودة بنظام ‘Wear OS 6’، وتأتي مع مساعد ’Gemini’ المدعوم بالذكاء الاصطناعي مسبقاً. كما يمكنك الآن تنفيذ المهام بسهولة باستخدام الأوامر الصوتية مع تطبيقات ‘Galaxy Watch’ مثل ‘Samsung Health’ والتقويم والساعة والتذكيرات. وعلى سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من ‘Gemini’ البحث عن مقهى قريب وإرسال رسالة لصديقك لمقابلتك هناك، كل ذلك في خطوة واحدة.

وإذا كنت جاهزاً لبدء تمرينك مع هدف محدد، يمكنك ببساطة أن تقول: “ابدأ جولة جري لمدة 30 دقيقة”، وستقوم الساعة ببدء التمرين بسلاسة عبر تطبيق ‘Samsung Health’.

إضافةً إلى ذلك، بفضل ساعة ‘One UI 8’ الجديدة، صُممت واجهة المستخدم لتتناسب مع حجم وشكل واجهة الساعة. وتُتيح مربعات المعلومات المتعددة الجديدة وصولاً سهلاً إلى مقاييس الصحة والطقس والأحداث وغيرها بكل سلاسة. ويضمن شريط ‘Now’ الجديد والإشعارات الواضحة أن تكون الأنشطة المهمة في متناول يديك وفي الصدارة.

مصممة لتناسب جميع أنماط الحياة

وتتوفر ساعات ‘‘Galaxy Watch8’ و’Galaxy Watch8 Classic’ و’Galaxy Watch Ultra’ الجديدة للطلب المسبق في أسواق مختارة ابتداءً من اليوم، على أن تتوفر للجميع ابتداءً من 25 يوليو .

وتتميز ساعة ‘Galaxy Watch8’ بتصميم أنيق وبسيط، وهي مصممة لتعزيز نمط الحياة الصحي اليومي. وتتوفر الساعة بمقاسي 44 مم أو 40 مم، وبلوني الجرافيت والفضي، لتوفر الراحة والأناقة للأنشطة اليومية.

أما ساعة ‘Galaxy Watch8 Classic’، فتضفي لمسةً من الأناقة الكلاسيكية على المعصم بميزات عصرية، مثل الإطار الدوار وزر التشغيل السريع لتعزيز سهولة الاستخدام. ويبلغ مقاس الطراز الكلاسيكي 46 مم، ويتوفر باللونين الأسود والأبيض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيق كلا الطرازين مع مجموعة من الأساور الأنيقة المصممة لتناسب مختلف أنماط الحياة.

ولمحبي المغامرات في الهواء الطلق، تُعدّ ساعة ‘Galaxy Watch Ultra’ أحدث طرازات ‘Galaxy Watch’ وأكثرها متانة حتى الآن. وتتوفر الساعة بأربعة ألوان من التيتانيوم، بما في ذلك اللون الجديد التيتانيوم الأزرق، وتتميز بأطول عمر للبطارية وأعلى مستوى من الأداء في هذه السلسلة.

وإذا كنت تبحث عن جهاز قابل للارتداء يجمع بين الأناقة والراحة مع تتبع صحي مستمر، فإن ‘Galaxy Ring’ هو الخيار المثالي، حيث يوفر راحة فائقة ويتميز ببطارية تدوم حتى سبعة أيام، ويتوفر بألوان التيتانيوم الأسود والفضي والذهبي، ويأتي بمقاسات تتراوح من 5 إلى 15.

مواصفات سلسلة ‘Galaxy Watch8’

‘Galaxy Watch8’ ‘G’alaxy Watch8 Classic’

الألوان 44 مم: جرافيت، فضي

40 مم: جرافيت، فضي

46 مم: الأسود، الأبيض

الأبعاد والوزن 44 مم: 43.7 × 46 × 8.6‎ مم (34.0 جم)

40 مم: 40.4 × 42.7 × 8.6‎ مم (30.0 جم) 46 مم:‎ 46.4 × 46 × 10.6‎ مم (63.5 جم)

الشاشة زجاج ‘Sapphire Crystal’

44 مم: شاشة 1.47 بوصة (480×480)

شاشة ‘Super AMOLED’، عرض دائم بالألوان الكاملة

40 مم: شاشة 1.34 بوصة (438×438)

شاشة ‘Super AMOLED’، عرض دائم بالألوان الكاملة

معالج ‘Exynos W1000’ خماسي النواة، بدقة تصنيع (3 نانومتر)

زجاج ‘Sapphire Crystal’

46 مم: شاشة 1.34 بوصة (438×438)

شاشة ’Super AMOLED’، عرض دائم بالألوان الكاملة

المعالج )’Exynos W1000’ خماسي النواة، 3 نانومتر (

الذاكرة والتخزين ذاكرة 2 جيجابايت + سعة تخزين 32 جيجابايت

2 جيجابايت ذاكرة + 64 جيجابايت سعة تخزين

البطارية (النموذجية) 44 مم: 435 مللي أمبير

40 مم: 325 مللي أمبير

445 مللي أمبير

الشحن الشحن السريع (لاسلكي بمعيار WPC)

نظام التشغيل ‘OS’ ‘Wear OS’ من سامسونج (الإصدار Wear OS 6)

واجهة المستخدم ‘UI’ ‘One UI 8 Watch’

المستشعر مستشعر‘Samsung BioActive’ (مستشعر الإشارات الحيوية الضوئية + إشارات القلب الكهربائية + تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية)، مستشعر درجة الحرارة، مقياس تسارع، مقياس ضغط جوي، مستشعر جيروسكوب مستشعر مغناطيسي أرضي، مستشعر الضوء مستشعر ‘Samsung BioActive’ ( مستشعر الإشارات الحيوية الضوئية + إشارات القلب الكهربائية + تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية)، مستشعر درجة الحرارة، مقياس تسارع، مقياس ضغط جوي، مستشعر جيروسكوب، مستشعر مغناطيسي أرضي، مستشعر ضوء، مستشعر ‘3D Hall’

الاتصال LTE، بلوتوث 5.3، Wi-Fi بتردد 2.4+5 جيجاهرتز، NFC ، نظام تحديد المواقع مزدوج التردد L1+L5 (GPS، Glonass، Beidou، Galileo)

المتانة 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H

التوافق

أندرويد 12.0 أو أحدث، وذاكرة تزيد عن 1.5 جيجابايت