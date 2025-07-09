تكنولوجيا: هاتف Vivo X300 قادم بتغيير تصميم جذري وكاميرا بيريسكوب محسّنة كخليفة مدمجة لهاتف X200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرب الشهير Digital Chat Station عن تفاصيل جديدة تخص هاتف Vivo X300 المرتقب قبل موعد إطلاقه المتوقع في الخريف القادم.

ومن المحتمل أن يتم الكشف عن الهاتف جنبًا إلى جنب مع نسخة X300 Pro ضمن حدث مشترك، لكن اللافت أن X300 سيأتي بتغيير ملحوظ مقارنة بسابقه X200 الذي طُرح العام الماضي.

أبرز الاختلافات تكمن في حجم الشاشة، إذ يُقال إن Vivo X300 سيعتمد على شاشة بقياس 6.3 بوصة، مقارنة بشاشة 6.67 بوصة الموجودة في X200.

ونتيجة لذلك، من المنتظر أن يأتي الهاتف بحجم أصغر بشكل واضح، ما يجعله أقرب لما يُطلق عليه “هاتف رائد بشاشة صغيرة”، ليكون بذلك منافسًا مباشرًا لهاتف Galaxy S25 (المتاح حاليًا بسعر 644.99 دولار على أمازون).

وبهذا المنطق، يبدو أن X300 سيكون أقرب إلى إصدار X200 FE من أن يكون بديلاً مباشرًا لهاتف X200 نفسه. ومع ذلك، من المتوقع أن يحتفظ الجهاز بكاميرا سوني IMX882 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتو بتقريب بصري 3x، وهي نفس العدسة المستخدمة في هواتف أخرى من Vivo مثل X Fold5.

لكن ما يميز X300 هو استخدامه لوحدة بيريسكوب جديدة تعتمد على منشور بصري مُحسَّن، ما سيؤدي إلى تحسين جودة الصور بشكل ملحوظ.

إضافة إلى ذلك، تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيدعم الشحن اللاسلكي، وهو ما يُعد ميزة جديدة مقارنة بسابقه. كما يُتوقع أن يتمتع الهاتف بمقاومة كاملة للمياه، وهي ميزة كانت متوفرة بالفعل في X200.

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