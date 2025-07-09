تكنولوجيا: موتورولا تكشف سعر Moto G96 5G الجديد بمواصفات قوية وسعر منافس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا رسميًا عن تفاصيل التسعير والتوفر لهاتفها الجديد Moto G96 5G، والذي ينتمي إلى سلسلة G الاقتصادية. وكانت الشركة قد أعلنت عن الهاتف لأول مرة الأسبوع الماضي في الهند، والآن تؤكد طرحه رسميًا في الأسواق.

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان معتمدة من Pantone، تشمل: الأخضر العشبي، والبنفسجي الأوركيد، والأزرق الرمادي، والأزرق الفاتح.

ويبدأ سعر الإصدار الأساسي الذي يأتي بذاكرة 8 جيجابايت RAM وسعة تخزين 128 جيجابايت من 17,999 روبية هندية (حوالي 210 دولار أمريكي)، في حين يبلغ سعر النسخة الأعلى ذات 256 جيجابايت 19,999 روبية هندية (نحو 233 دولارًا). وتبدأ المبيعات المفتوحة يوم 16 يوليو عبر الموقع الرسمي لموتورولا والمتاجر المعتمدة.

ويأتي هاتف Moto G96 5G خلفًا مباشرًا لـ Moto G85 5G الذي أُطلق العام الماضي في الهند (ومتاح حاليًا بسعر 213 دولارًا على أمازون). وقد حسّنت موتورولا الإصدار الجديد بشكل ملحوظ من حيث المعالج، البطارية، والشاشة.

فيما يتعلق بالشاشة، حافظت موتورولا على لوحة pOLED منحنية بقياس 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل. لكن هذه المرة، دعمت الشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز، بزيادة عن 120 هرتز في الجيل السابق. كما تصل إضاءة الشاشة القصوى إلى 1600 نتس، مع طبقة حماية Gorilla Glass 5 لتقليل آثار السقوط والخدوش.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2، ليكون بذلك ترقية واضحة مقارنةً بمعالج Snapdragon 6s Gen 3 المستخدم في G85. كما يقترن المعالج بذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، مع خيارين للتخزين: 128 أو 256 جيجابايت، دون دعم للتوسعة عبر بطاقة microSD.

من ناحية النظام، يعمل Moto G96 5G مباشرةً بنظام Android 15، وقد وعدت موتورولا بتقديم 3 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد (حتى Android 18)، إلى جانب 4 سنوات من التحديثات الأمنية حتى عام 2029.

أما البطارية، فقد أصبحت أكبر من السابق، حيث يحمل الهاتف بطارية بسعة 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 33 واط.

وفيما يخص الكاميرا، يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة تشمل مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل من سوني (Sony Lytia LYT-700C) مع دعم التثبيت البصري OIS، إلى جانب عدسة واسعة بزاوية 8 ميجابكسل. وفي الأمام، توجد كاميرا بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

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