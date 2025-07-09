تكنولوجيا: هاتف سامسونج Galaxy S25 FE يظهر لأول مرة في صورة حقيقية قبل الموعد بكثير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج اليوم للإعلان عن مجموعة جديدة من هواتفها القابلة للطي خلال حدث Galaxy Unpacked المرتقب، لكن اللافت أن تفاصيل غير معلنة بعد عن هاتف آخر في سلسلة Galaxy S25 قد كُشف عنها بالفعل من خلال هيئة Wireless Power Consortium (WPC).

فبعد أن أطلقت سامسونج هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus وGalaxy S25 Ultra في يناير الماضي، ثم أضافت إليهم Galaxy S25 Edge في مايو، يبدو أنها بصدد إطلاق عضو خامس في السلسلة، وهو Galaxy S25 FE.

ووفقًا لهيئة WPC، فقد حصل الهاتف بالفعل على شهادة التوافق مع معيار الشحن اللاسلكي Qi 2.1. وعلى الأرجح، ستقوم سامسونج بإرفاق المغناطيسات الداعمة لهذا المعيار ضمن أغطية الحماية الرسمية للهاتف، تمامًا كما فعلت مع بقية هواتف السلسلة.

من النظرة الأولى، يبدو Galaxy S25 FE مطابقًا تقريبًا لهاتف Galaxy S24 FE الذي أُطلق في خريف العام الماضي. لكن ربما يأتي الهاتف الجديد بحواف أنحف قليلًا، رغم صعوبة تأكيد ما إذا كانت سامسونج قد أجرت تعديلًا فعليًا على الحافة السفلية للجهاز.

أما من ناحية العتاد الداخلي، فمن المتوقع أن يحتفظ الهاتف بمعالج Exynos 2400، على الرغم من توفر نسخة أحدث وهي Exynos 2500.

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