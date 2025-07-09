تكنولوجيا: هاتف Redmi 15C يظهر في تسريبات كأرخص هاتف ببطارية ضخمة 6000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي هاتف Redmi 14C في أغسطس 2024 كهاتف اندرويد موجه للفئة الاقتصادية. واليوم، بدأت التسريبات والشائعات تشير بقوة إلى اقتراب موعد الكشف عن خليفته، Redmi 15C. فقد ظهرت مؤخرًا تسريبات جديدة تكشف عن التصميم الجديد للهاتف وخيارات الألوان التي سيأتي بها.

تشير التسريبات، بحسب موقع NieuweMobiel، إلى أن Redmi 15C سيُطرح بأربعة ألوان هي: Moonlight Blue، وTwilight Orange، وMidnight Black، وMint Green.

وعند مقارنة التصميم الجديد بسابقه Redmi 14C، نلاحظ أن الشركة تخلت عن وحدة الكاميرا الدائرية، واعتمدت بدلًا منها وحدة مربعة تُشبه تلك الموجودة في سلسلة Redmi Note 14. وتُظهر الصور المسربة وجود كاميرتين في الجهة الخلفية، بينما في الواجهة الأمامية ما زال الهاتف يحتفظ بفتحة الـnotch على شكل قطرة ماء.

وقبل هذه التسريبات، جرى رصد الهاتف على موقع هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، حيث تم الكشف عن بعض المواصفات الفنية، أبرزها الشاشة بقياس 6.9 بوصة من نوع IPS LCD وبدقة HD+. كما تأكد وجود بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 33 واط.

أما بالنسبة إلى المعالج، فلم تظهر بعد تفاصيل مؤكدة، إلا أن التسريبات ترجح أن الهاتف سيدعم شبكات 4G فقط، وقد يعمل بمعالج من سلسلة MediaTek Helio. كما يُتوقع أن يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال هذا الشهر.

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