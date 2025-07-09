شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار جديد يُحوّل أى كتاب ورقى لملف صوتى بضغطة زر والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو البحث عن نسخة صوتية من كتاب نادر من مكتبتك المحلية أشبه بمطاردة ظل، إلا أن PageParrot، لنيك بيلد، يستطيع تُحويل أى كتاب ورقى إلى كتاب صوتى فى ثوان، حيث يتكون الإعداد من لوحة Raspberry Pi Zero 2W، وكاميرا ويب تعمل بمنفذ USB، ونص برمجى بلغة بايثون، بعد ذلك، افتح كتابا، وضعه تحت كاميرا الويب، وسيلتقط PageParrot صورة، ثم يستخدم برنامج Gemini 2.5 من جوجل تقنية التعرف الضوئى على الحروف (OCR) لاستخراج النص، وأخيرا، يُحوّل Piper، هذا النص إلى سرد بملف MP3 جاهز للتشغيل على هاتفك أو مكبر الصوت فى ثوانٍ، وصرحت بيلد: "الأمر كله يتعلق بفتح الكتب بطريقة جديدة".



محول الكتاب إلى صوت

تعتمد العملية برمتها على نص برمجى أنيق بلغة بايثون مكون من 80 سطرا، مصمم لإبقاء الأمور فى متناول محبى الأعمال اليدوية، اختارت بيلد Raspberry Pi Zero 2 W، وهى لوحة اقتصادية بسعر 15 دولارا تحتوى على طاقة كافية للتعامل مع عبء عمل الذكاء الاصطناعى، تلتقط كاميرا الويب، والتى غالبا ما تكون طراز USB رخيصا أو مُعاد استخدامه، كل صفحة، ومهارات Gemini 2.5 المتعددة الوسائط الحادة تُتقن استخراج النص، حتى مع الخطوط غير التقليدية أو التصميمات الغريبة، تتجنب أصوات بايبر تلك الأجواء الروبوتية القديمة، وتبدو بشرية بشكل مدهش، أوضحت بيلد: "أردت شيئا يمكن لأى شخص إعداده واستخدامه"، وفقا لما ذكره موقع techeblog.



pageparrot

بالنسبة للمستخدمين الذين يعانون من الطباعة الصغيرة أو الصفحات الكثيفة أو يحبون الاستماع فقط، فإن هذا الابتكار يُغير قواعد اللعبة تماما، فهو لا يعمل فقط مع العناوين الغامضة بل يمكنه تحويل أى كتاب، من الكلاسيكيات القديمة المتربة إلى الكتب الورقية الجديدة، إلى كتاب صوتى دون الحاجة إلى نسخة جاهزة، بخلاف الخدمات باهظة الثمن على الانترنت، والتى غالبا ما تُركز على الكتب الإلكترونية أو تفرض اشتراكات، فإن PageParrot خدمة بناء لمرة واحدة بدون تكاليف مستمرة، بافتراض امتلاكك جهاز Raspberry Pi وكاميرا ويب، بالإضافة إلى ذلك، يتيح تصميمه مفتوح المصدر للمطورين الآخرين تجربة الميزات، ربما بتعديل الصوت أو إضافة وظائف ذكاء اصطناعى جديدة.