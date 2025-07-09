شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم مهمة أكسيوم 4 يستقر فى محطة الفضاء الدولية ويبدأ بإجراء أبحاث طبية حيوية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طاقم مهمة أكسيوم 4 إجراء أبحاث طبية حيوية على متن محطة الفضاء الدولية، واكتشف طاقما البعثة 73 وAx-4 تحفيزًا كهربائيًا للعضلات ومناعة خلوية تستغرق عمليات نقل البضائع وصيانة معدات التمرين يومًا كاملاً لسكان المدار.

وبدأ تاكويا أونيشي، قائد العمليات في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، مرحلةً جديدةً لمواصلة دراساته في بيولوجيا الفضاء، تُجمع عينات دمه ولعابه للتخزين والمعالجة، ثمّ وضع العينات في جهاز طرد مركزي، ثمّ وضع عينات الدم في المُجمد، بعد ذلك خزّن العينات في الحاضنة.

تاكويا أونيشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية يقود دراسة المناعة الخلوية باستخدام تحليل الدم واللعاب

وفقًا لتقرير صادر عن ناسا ، سيتم تحليل العينات لتحديد تأثير انعدام الجاذبية على المناعة الخلوية، ومراقبة ردود الفعل المناعية المرتبطة بالتوتر، ومعرفة كيفية علاج أعراض المناعة، و أمضى مهندسو الرحلة جوني كيم، وآن ماكلين، ونيكول آيرز يومهم في صيانة المختبر المداري وأنشطة دعم إضافية للطاقم. ركز كيم بشكل رئيسي على أعمال السباكة المدارية أثناء استبدال وحدة ترانكويليتي وتفريغها.

فحص آيرز الكابلات ومكونات الطاقة في وحدة مختبر ديستني، وأوقف تشغيل المجهر وركبه. أجرى ماكلاين اختبار الإدراك على الكمبيوتر المحمول، واستمر في دعم طاقم Ax-4 في وقت كان جدول أعماله مزدحمًا.

طاقم Ax-4 يستكشف تحفيز العضلات وكفاءة نسيج بدلة الفضاء في الجاذبية الصغرى

أجرت رائدة الفضاء المخضرمة بيجي ويتسون وزملاؤها في طاقم Ax-4، شوبانشو شوكلا وتيبور كابو وأوزنانسكي-ويشنيفسكي، العديد من الدراسات الفضائية في المختبر ، واكتشف هؤلاء العلماء، في أسبوعهم الثاني على متن المحطة، أن محاكاة العضلات الكهربائية تُفاقم ضمور العضلات المرتبط بالفضاء ، وتناولت تجارب Ax-4 الأخرى تحسين أقمشة البدلات من خلال ممارسة انعدام الوزن، وتحسين صحة الطاقم، والزراعة في الفضاء.

وعمل سيرجي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي معًا في وحدة خدمة زفيزدا، حيث قاما بإصلاح وتنظيم مكونات جهاز المشي، وهو أحد الجهازين الموجودين داخل محطة الفضاء، والذي كان من ضمنهما جهاز المشي كولبير.

وبدأ كيريل بيسكوف يومه بفحص العينات البيولوجية من زملاء الطاقم ، وفي نهاية مناوبته، ينقل الماء من مركبة الشحن بروجرس 92 ويفرغ حمولة المعدات ومؤن الطاقم.