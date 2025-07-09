شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيطبخ مكانك وانتى فى الشغل.. روبوت صينى للطهى يمكن التحكم به عن بعد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

فيما يعد بشرى للسيدات العاملات، كشف شركة دوبوت روبوتيكس الصينية، المُصنّعة للروبوتات، عن روبوتها الذى يعرف بـ "أتوم" أثناء طهيه شريحة لحم، ورغم أن هذا الإنجاز مُثير للإعجاب إلا أن اللافت للإنتباه أنه جرى التحكم به عن بُعد (1,800 كيلومتر) باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي.

ويظهر في الفيديو مهندس من مقاطعة قوانجدونج الصينية يرتدي سماعة رأس للواقع الافتراضي تُسجّل حركات يديه، وفقًا للفيديو تمكن الروبوت، الموجود على بُعد عدة أميال في مقاطعة شاندونج الشرقية، من محاكاة إيماءات المهندس بدقة متناهية في الوقت الفعلي، و كانت حركات الروبوت دقيقة بما يكفي لأداء المهمة، مثل مسح شريحة اللحم بمنشفة ورقية وسكب زيت الطهي في المقلاة ورش الملح بالأصابع في محاكاة للإنسان، وفقا لموقع interestingengineering.



وأفاد التقرير، أصدرت الشركة ذلك الطراز في مارس من هذا العام بتكلفة حوالي 27,500 دولار أمريكي واحتفلت بإطلاقه بفيديو مشابه ذي طابع طهي، يُظهر الروبوت وهو يُحضر وجبة إفطار مغذية.

وأفاد التقرير أن الروبوت مُجهز بأيادي بخمسة أصابع تُمكّنه من أداء مهام مثل تحضير وجبة الإفطار كما أنه قادر على السير ، في حين أنه لا يُمكن التحكم إلا في الجزء العلوي من الجسم عبر الواقع الافتراضي؛ بينما يظل المشي ذاتيًا أو محدودًا.

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